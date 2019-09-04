بيع 12.58 ألف وحدة سكنية «على المخطط» في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف تقرير لمجموعة «بروبرتي فايندر»، حول البيانات الخاصة بمبيعات العقارات «على المخطط»، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (يناير إلى يوليو 2019)، بيع 12 ألفاً و582 وحدة سكنية في دبي، في حين سجلت مبيعات العقارات الجاهزة 9299 وحدة سكنية.

وكشف التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن مبيعات العقارات «على المخطط» سجلت بيع 12 ألفاً و403 وحدات سكنية بأسعار تقل عن خمسة ملايين درهم للوحدة السكنية، و179 وحدة سكنية بأسعار تفوق الخمسة ملايين درهم للوحدة.

أما على مستوى العقارات الجاهزة، فقد وصلت مبيعات الوحدات السكنية التي يفوق سعرها خمسة ملايين درهم إلى 527 وحدة سكنية، مقابل 8772 وحدة سكنية لا تتجاوز قيمتها الخمسة ملايين درهم.

مبيعات 2018

ولفت التقرير إلى أن ديناميكيات السوق في دبي تغيرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لمصلحة العقارات ذات الكلفة المعقولة، بالتزامن مع تصحيح سعري.

وبحسب البيانات المسجلة في عام 2018، فقد بيعت 241 وحدة سكنية «على المخطط» بأسعار تفوق الخمسة ملايين درهم للوحدة، و17 ألفاً و235 وحدة سكنية بأسعار لا تتجاوز الخمسة ملايين درهم.

كما تم بيع 1020 وحدة سكنية في سوق العقارات الجاهزة بقيمة تزيد على خمسة ملايين درهم، مقابل 14 ألفاً و520 وحدة سكنية بأسعار تقل عن خمسة ملايين درهم.

مبيعات 2017

وفي عام 2017، وصلت مبيعات الوحدات السكنية «على المخطط» إلى 335 وحدة، بأسعار تفوق الخمسة ملايين درهم، و24 ألفاً و570 وحدة سكنية بأسعار تقل عن خمسة ملايين درهم.

كما حققت مبيعات العقارات الجاهزة نتائج جيدة في عام 2017، مسجلةً 1273 وحدة سكنية مبيعة بأكثر من خمسة ملايين درهم، مقابل 12 ألفاً و725 وحدة سكنية بأسعار تقل عن خمسة ملايين درهم.

ووصلت مبيعات العقارات على المخطط إلى ذروتها في عام 2017 بفضل طرح مزيد من خطط الدفع بعد التسليم، والحوافز الأخرى التي اعتمدها المطورون العقاريون لجذب فئة جديدة من المشترين إلى سوق دبي للعقارات.

مبيعات 2016

وسجل عام 2016، بيع 14 ألفاً و591 وحدة سكنية «على المخطط»، بأسعار تقل عن خمسة ملايين درهم، و329 وحدة سكنية بأكثر من خمسة ملايين درهم.

وحقق سوق العقارات الجاهزة بيع 12 ألفاً و808 وحدات سكنية بأسعار تقل عن خمسة ملايين درهم، و1254 وحدة بأسعار تزيد على خمسة ملايين درهم.