«دبي المالي» يرتفع 4.77%.. ويربح 13.9 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي ـــ دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بنسبة 4.77%، مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني لأعلى مستوى في 12 عاماً، عقب دخول قرار رفع نسبة تملك الأجانب في البنك من 5 إلى 20%، حيز التنفيذ.

وحقق «دبي المالي» ارتفاعاً في القيمة السوقية بمقدار 13.9 مليار درهم، وصولاً إلى 375.3 مليار درهم، إجمالي قيمة السوق في نهاية جلسة أمس، وأغلق على 2889.8 نقطة.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في «شركة الظبي كابيتال المحدودة»، محمد علي ياسين، إن إعلان «الإمارات دبي الوطني» رفع نسبة تملك الأجانب من 5 إلى 20%، ونيته رفعها إلى 40%، يعتبر من أبرز الأسباب التي قفزت بمؤشر سوق دبي المالي.

وأشار إلى أن الأخبار الإيجابية المتعلقة بهذا السهم فتحت «شهية» المستثمرين، متوقعاً أداء جيداً للسوق، خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال مدير فرع شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن القفزة النوعية لسوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، كانت متوقعة، لكن بمستوى ارتفاعات أقل، لاسيما أن نسبة كبيرة من السيولة كانت تنتظر أخباراً إيجابية للدخول إلى السوق.

وأكد أن الأخبار الإيجابية المتعلقة برفع نسبة الأجانب في السوق، أسهمت في تشجيع العديد من المستثمرين على الدخول إلى السوق.

في السياق نفسه، لفت المدير العام لإدارة الأصول في «شركة مينا كورب»، طارق قاقيش، إلى عوامل أخرى دعمت مؤشر السوق، من بينها القرارات التي استهدفت تعديل مسار القطاع العقاري، وتشكيل لجنة رفيعة المستوى، حتى تكون هذه المشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.