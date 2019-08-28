الأسهم المحلية تكسب 15.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت أسواق المال المحلية صعودها القوي لليوم الثاني على التوالي، أمس، وذلك بدعم من شريحة الأسهم القيادية التي زاد تحسن أسعارها من شهية التداولات.

ومع استمرار الارتفاع، عززت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة من مكاسبها بمقدار 15.3 مليار درهم في ختام التعاملات.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 5130 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.67%، خلال ربع الساعة الأخير من جلسة أمس، في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2751 نقطة، بزيادة نسبتها 0.82%، مقارنة بجلسة أول من أمس.

وواصل سهم «إعمار» صعوده بالغاً مستوى 4.95 دراهم، كما لحق به في الاتجاه نفسه سهم «إعمار للتطوير» المغلق عند 4.17 دراهم، فيما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 5.10 دراهم.

وعلى الجانب الآخر، جاء الدعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية من سهم بنك أبوظبي الأول الذي قفز إلى 15.48 درهماً وسط تداولات كبيرة تجاوزت قيمتها 127 مليون درهم، إضافة إلى سهم بنك أبوظبي التجاري المغلق عند 8.35 دراهم، في حين ارتفع سهم «اتصالات» إلى 16.52 درهماً.

- سهم «إعمار» يبلغ مستوى 4.95 دراهم..

و«أبوظبي الأول» يقفز إلى 15.48 درهماً.