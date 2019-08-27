دبي تستقبل 9.5 ملايين زائر دولي في 7 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بأن الإمارة استقبلت 9.58 ملايين زائر دولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 3.57%.

ووفقاً لبيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية بنهاية يوليو الماضي، ليصل إلى أكثر من 118 ألف غرفة، بينما حلت أوروبا بالمركز الأول في قائمة أكبر المناطق الجغرافية المصدرة للسياح إلى الإمارة.

نمو

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن الإمارة استقبلت 9.58 ملايين زائر دولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 9.25 ملايين زائر، بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.57%.

وأشارت بيانات الدائرة إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنهاية يوليو 2019، ليصل إلى 118 ألفاً و209 غرف، مقارنة بـ111 ألفاً و332 غرفة نهاية يوليو 2018، تمثل نمواً نسبته 6.18%.

وارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية يوليو الماضي ليصل إلى 711 منشأة، مقارنة بـ700 منشأة بنهاية الشهر ذاته من عام 2018، بزيادة نسبتها نحو 1.57%، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 18.09 مليون ليلة، مقابل 17.24 مليون ليلة، بنسبة نمو 4.93%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى 74%، خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو من العام الجاري، في حين بلغ متوسط سعر الغرف الفندقية 442 درهماً، ليصل متوسط العائد على الغرف إلى 313 درهماً.

الهند تتصدر

ووفقاً للبيانات، حلت الهند بالمركز الأول، كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الجاري، مسجلة 1.23 مليون زائر، تلتها السعودية بإجمالي 924 ألف زائر، بينما حلت المملكة المتحدة بالمركز الثالث، مسجلة 667 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار من سلطنة عمان والصين 602، و575 ألف زائر لكل منهما على التوالي.

وسجلت سلطنة عمان والفلبين أعلى نسبة نمو من حيث عدد الزوار إلى دبي، في الفترة بين يناير ويوليو العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً تصدر الزوار إلى الإمارة، تلتها السوق النيجيرية بنسبة 28%، والكازاخية بنسبة 26%، والسوق الفرنسية بنسبة 10%.

السوق الأوروبية

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن السوق الأوروبية حلت بالمركز الأول في قائمة أكبر الأسواق، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد أن استحوذت على 21% من إجمالي العدد، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 16%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 12%، والشرق الأوسط بنسبة 10%. وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 9%، وأميركا نسبة 6%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 5%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.

118

ألف غرفة فندقية في دبي، بنهاية يوليو الماضي.