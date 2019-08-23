2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 619 مبايعة بقيمة مليار درهم، منها 105 مبايعات لأراض بقيمة 377 مليون درهم، و514 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 623 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «هور العنز شرق»، ومبايعة بقيمة 45 مليون درهم في «النهدة الثانية»، ثم مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في «الممزر».

وتصدّرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 59 مبايعة بـ109 ملايين درهم، تليها «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 10 مبايعات بـ45 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها أربع مبايعات بـ10 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «المركاض» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بـ12 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، وأخيراً مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «برج خليفة».

وتصدّرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 102 مبايعة بقيمة 154 مليون درهم، تليها منطقة «وادي الصفا 2» بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.3 مليار درهم، منها 78 رهناً لأراض بقيمة 1.1 مليار درهم، و126 رهناً لفلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 226 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند حصة» بقيمة 206 ملايين درهم.