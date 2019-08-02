الأسواق تشهد إقبالاً على العُملات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مديرو محال لتجارة الذهب والمجوهرات، إن الأسواق شهدت أخيراً إقبالاً متزايداً على شراء العملات الذهبية بأوزان صغيرة، بديلاً للمشغولات الذهبية الجديدة، مع توقعات استمرار ارتفاعات الذهب لفترات أخرى مقبلة.

عملات ذهبية

وقال مدير محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، إن استمرار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة ومتقاربة لفترة تجاوز شهراً، أسهم في بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، ودفع متعاملين إلى الإقبال على شراء عملات ذهبية صغيرة بأوزان مختلفة، تصلح كهدايا، وتفيد في عملية إعادة البيع، مع توقعات بارتفاعات سعرية أكبر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن ظاهرة شراء العملات الذهبية لم تكن متواجدة في الأسواق بشكل كبير خلال موسم الصيف الماضي، بل ظهرت حالياً بدعم من الانخفاضات المحدودة للأسعار وموسم العطلات.

بدوره، اتفق مدير محل «سيرويا للمجوهرات»، شندو سيرويا، على وجود إقبال ملحوظ على شراء العملات ذهبية بديلاً للمشغولات الجديدة، مع توقعات بارتفاعات سعرية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العملات الذهبية تصلح لإعادة البيع دون خسائر مقارنة بالمشغولات، كما يمكن استخدامها للزينة.

وذكر أن الانخفاضات السعرية للذهب أخيراً دعمت الطلب على العملات الذهبية، ودعمت إقبالاً محدوداً على شراء المشغولات الجديدة، والذي يتوقع أن يشهد تحسناً أكبر قبيل فترة عيد الأضحى، والإجازات.

تحسن متوقع

في السياق نفسه، أرجع مدير محل «لاكي للمجوهرات»، جيه أيا، تحوّل بعض المتعاملين إلى شراء العملات الذهبية إلى استمرار الذهب عند مستويات مرتفعة لفترات طويلة. وقال إن البعض أصبح يفضّل العملات الذهبية هدايا لذويهم خلال موسم العطلات، خصوصاً أنها تصلح للزينة والادخار، وإعادة البيع دون خسائر.

أما مسؤول المبيعات في محل «ريماس للمجوهرات»، عامر اليافعي، فتوقع أن يتحسن الإقبال على الشراء بشكل أكبر قبيل عيد الأضحى بوقت قصير، متفقاً في أن توجه البعض حالياً للعملات الذهبية يرجع إلى استمرار الأسعار لفترات طويلة عند معدلات مرتفعة، ووجود توقعات بارتفاعها مستقبلاً.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين 1.5 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 170.75 درهماً بانخفاض قيمته درهمان، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 160.25 درهماً بانخفاض قدره درهمان، كما وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 153 درهماً بتراجع بلغ 1.75 درهم، وسجل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 131.25 درهماً بانخفاض 1.5 درهم.

توقعات بتحسن الإقبال على الشراء قبيل عيد الأضحى.