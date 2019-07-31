«دبي المالي» يكسب 3.1 مليارات درهم

المصدر: شريف اليماني - دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بنسبة 1.08% ليغلق عند 2911.68 نقطة، ويحقق مكاسب سوقية قدرها 3.13 مليارات درهم.

وواصل سهم «شركة إعمار العقارية» ارتفاعه أمس، متصدراً نشاطات السوق، بعد استحواذه على 18.4% من إجمالي قيم التداولات، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.49% ليغلق عند 5.44 دراهم.

واتجه الخليجيون وحدهم نحو الشراء في السوق بصافٍ بلغ 33.5 مليون درهم، فيما اتجه العرب والأجانب والمواطنون نحو البيع بصافٍ بلغ 6.152 ملايين درهم و7.29 ملايين درهم و20.056 مليون درهم على التوالي. وحققت أسهم 13 شركة في سوق دبي المالي ارتفاعاً بأكثر من 10% منذ بداية الأسبوع، أي خلال ثلاث جلسات.وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.59% ليغلق عند 5331.14 نقطة. وتصدر سهم «شركة الدار» العقارية نشاط السوق، بعد استحواذه على 20.8% من إجمالي تداولات السوق، لكنه أغلق متراجعاً بنسبة 1.29% ليغلق عند 2.3 درهم.واتجه المواطنون وحدهم نحو البيع بصافٍ بلغ 24.655 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 4.36 مليون درهم و4.7 مليون درهم، و15.58 مليون درهم على التوالي.