أسهم 13 شركة ترتفع أكثر من 10% خلال 3 جلسات

المصدر: شريف اليماني - دبي



ارتفع مؤشر سوق دبي المالي أمس بنسبة 1.08% ليغلق عند 2911.68 نقطة، يحقق مكاسب سوقية قدرها 3.13 مليارات درهم.

وواصل سهم «شركة إعمار العقارية» ارتفاعه أمس، متصدراً نشاطات السوق، بعد استحواذه على 18.4% من إجمالي قيم التداولات، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.49% ليغلق عند 5.44 دراهم.

واتجه الخليجيون وحدهم نحو الشراء في السوق بصافي بلغ 33.5 مليون درهم، في ما اتجه العرب والأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ 6.152 ملايين درهم و7.29 ملايين درهم و20.056 مليون درهم على التوالي.

وواصلت المؤسسات الشراء في السوق بصافي بلغ 39.056 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد وباقي المستثمرين نحو البيع بصافي بلغ 30.03 مليون درهم و26 ألف درهم على التوالي.

وحققت أسهم 13 شركة في سوق دبي المالي ارتفاعا بأكثر من 10% منذ بداية الأسبوع، أي خلال ثلاث جلسات.

وفي ابوظبي، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.59% ليغلق عند 5331.14 نقطة. وتصدر سهم «شركة الدار» العقارية نشاط السوق بعد استحواذه على 20.8% من إجمالي تداولات السوق، لكنه أغلق متراجعاً بنسبة 1.29% ليغلق عند 2.3 درهم.

واتجه المواطنون وحدهم نحو البيع بصافي بلغ 24.655 مليون درهم، فيم اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 4.36 مليون درهم و4.7 مليون درهم، و15.58 مليون درهم على التوالي. واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي بلغ 722.73 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو البيع بالقيمة ذاتها