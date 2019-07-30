«دبي المالي» يكسب 4.15 مليارات درهم.. ويصل إلى أعلى مستوى في عام

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

وصل مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، إلى أعلى مستوى في عام، بعدما ارتفع بنسبة 1.21%، وربح رأسماله السوقي 4.15 مليارات درهم بدعم من مشتريات الخليجيين والأجانب، فيما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً 0.27%، وربح رأسماله السوقي 977 مليون درهم.

وتجاوز مؤشر سوق دبي المالي المستوى الذي حققه في السادس من أغسطس الماضي، ليغلق أمس عند 2880.61 نقطة.

وشهد سهم شركة «إعمار» العقارية أكبر نشاط في السوق، مستحوذاً على نسبة 31% من إجمالي قيم التداولات، وحقق ارتفاعاً قدره 3.88%، ليغلق عند 5.36 دراهم. كما حقق سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى ارتفاع في السوق بنسبة بلغت 13.89%، ليغلق عند 4.1 دراهم.

وأسهمت مشتريات الخليجيين والأجانب في صعود السوق، بعد تحقيقهم «صافي شراء» بقيمة 30.78 مليون درهم، و8.47 ملايين درهم على التوالي، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافٍ بلغ 2.34 مليون درهم، و36.9 مليون درهم على التوالي. واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافٍ بلغ 40 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد وبقية المستثمرين نحو البيع بصافٍ بلغ 37.5 مليون درهم، و2.5 مليون درهم على التوالي.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27%، ليغلق عند 5362.83 نقطة، وربح رأسماله السوقي نحو 977 مليون درهم. وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول نشاط السوق، بعد استحواذه على 25% من قيم التداولات بالسوق.

وحقق الخليجيون، والأجانب، والعرب «صافي شراء» بقيمة 14.17 مليون درهم، و22.17 مليون درهم، و6.9 ملايين درهم على التوالي، فيما اتجه المواطنون وحدهم نحو البيع بصافٍ بلغ 43.3 مليون درهم. واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافٍ بلغ 726 مليون درهم، فيما حقق الأفراد صافي بيع بالقيمة نفسها.

• سهم «إعمار» يستحوذ على نسبة 31% من إجمالي قيم التداولات.