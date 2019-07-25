2.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال أسبوع أكثر من 2.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 814 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 80 مبايعة لأراض بقيمة 400 مليون درهم و734 مبايعة لشقق وفلل بقيمة مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان بقيمة 30 مليون درهم لكل منهما في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الاول»، يليهما مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، يليها منطقة «ند الشبا الأولى» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 41 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق، والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض كأهم المبايعات، يليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، وثالثة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «المركاض».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 117 مبايعة بقيمة 220 مليون درهم، يليها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم، وثالثة في منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليار درهم منها 107 رهون لأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم و151 رهناً لفلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «القصيص الاولى» بقيمة 180 مليون درهم، وأخرى فى منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 92 مليون درهم.