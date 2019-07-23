الأسهم المحلية تربح 9.6 مليارات درهم

المصدر: شريف اليماني - دبي

حققت الأسهم المحلية خلال جلسة أمس مكاسب سوقية بلغ قدرها 9.6 مليارات درهم. وقال محللان ماليان إن الأخبار الإيجابية بشأن شركة إعمار العقارية كان لها أثر كبير في زيادة الثقة لدى المتعاملين في الأسهم المحلية.

وارتفع سوق دبي المالي بنسبة 1.3% خلال جلسة أمس، ليغلق عند 2774.87 نقطة، مدعوماً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.48%، الذي حقق أعلى نشاط في السوق بعد استحواذه على 32% من إجمالي التداولات. وحقق سوق دبي المالي نحو أربعة مليارات درهم أمس.

واتجه الخليجيون والأجانب نحو «الشراء» في السوق بكثافة، بصافي شراء بلغ 2.7 مليون درهم، و31.4 مليون درهم على التوالي، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ 6.7 ملايين درهم و27.43 مليون درهم على التوالي.

وحققت المؤسسات «صافي شراء» بقيمة 25.85 مليون درهم، فيما توجه الأفراد نحو البيع بصافي 22.9 مليون درهم، وحقق بقية المستثمرين «صافي بيع» بقيمة 2.9 مليون درهم.

وحققت أسهم سبع شركات في سوق دبي المالي ارتفاعاً بأكثر من 10% منذ بداية الشهر الجاري، بقيادة سهم «أملاك للتمويل» الذي ارتفع بنسبة 18.38%، وسهم «سلامة» الذي صعد بنحو 18.09%، ثم سهم «أرابتك» بنسبة 15.13%.

«أبوظبي للأوراق المالية»

وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، ارتفاعاً قدره 1.22% ليغلق عند 5299.08 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع بنسبة 1.52%، وسط نشاط معتاد، بعد استحواذه على 22.5% من إجمالي قيم التداولات، وربح رأسمال السوق أمس نحو 5.6 مليارات درهم.

واتجه الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي بلغ ستة ملايين درهم و106 ملايين درهم على التوالي، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ ستة ملايين درهم و106 ملايين درهم على التوالي.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي 588.7 مليون درهم، فيما حقق الأفراد «صافي بيع» بالقيمة نفسها.

عودة الثقة

وأرجع المدير العام في شركة الأنصاري للصرافة، إياد البريقي، ارتفاع الأسهم المحلية أمس، إلى عودة الثقة في السوق، مؤكداً أن مستويات الثقة تزداد تدريجياً، وتدعم السوق عند ظهور أخبار إيجابية.

وأضاف أن نتائج أعمال الشركات كان لها دور كبير في دعم الأسهم المحلية، مشيراً إلى أن نتائج الأعمال القوية لبعض الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، تؤشر إلى تحسن المناخ الاقتصادي، وسط توقعات بأن تحقق بقية الشركات في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نتائج أعمال جيدة.

وأكد أن سهم شركة إعمار العقارية دعم سوق دبي المالي بصورة كبيرة خلال جلسة أمس، بعد إبرام الشركة اتفاقية مع «بكين داشينغ الدولي» لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم.

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة غلوبال للأسهم والسندات»، وائل محيسن، إن السوقين استجابا أمس إلى الأخبار الإيجابية التي ظهرت، لاسيما اتفاقية شركة اعمار العقارية، ما أدى إلى زيادة الثقة في السوق. وأوضح أن القطاع العقاري كان الداعم الأكبر لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، بجانب الأداء القوي لسهم «أبوظبي الأول».