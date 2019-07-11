«اتصالات» تطرح «هواوي ميت 20 إكس» بتقنية الجيل الخامس

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلن النائب الأول للرئيس لاتصال المؤسسة في «مجموعة اتصالات»، الدكتور أحمد بن علي، عن إطلاق هاتف «هواوي ميت 20 إكس» بتقنية الجيل الخامس، بالتعاون مع الشركة المنتجة «هواوي»، في الأسواق المحلية.

وأوضح، خلال الإعلان عن إطلاق الهاتف، بالتعاون مع «هواوي» خلال لقاء صحافي عقد في مقر مركز «اتصالات للابتكار» في دبي، أن «الهاتف يُعد الجهاز الثاني الذي توفره (اتصالات) في الأسواق، مدعوماً بتقنيات الجيل الخامس، فيما ستتيح (اتصالات) جهازاً ثالثاً داعماً للجيل الخامس من شركة أخرى منتجة للهواتف خلال فترة قريبة في أسواق الدولة».

وأضاف بن علي، أن «اتصالات» ستتيح هاتف «هواوي ميت 20 اكس» بتقنية الجيل الخامس في مراكز البيع التابعة لها اعتباراً من يوم غدٍ، الموافق 12 يوليو الجاري، وذلك بعد إتاحة الحجز المسبق له منذ بداية الشهر الجاري وسيباع بشكل حصري لفترة أسبوع في منافذ الشركة بالدولة، ليتم إتاحته بعد ذلك في منافذ البيع الأخرى، مبيناً أن «الشركة تتيح خدمة الجيل الخامس الجديدة للمتعاملين على باقات الجيل الرابع الحالية دون أية رسوم إضافية لمن يمتلك الأجهزة الداعمة فقط، مع عدم إطلاق باقات مخصصة للجيل الخامس خلال الفترة الحالية».

وأشار إلى أن «الهواتف التي يتم إتاحتها بتقنية الجيل الخامس يتم التأكد من خلال الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات من توافقها ومطابقتها لكل المعايير اللازمة لشبكات الجيل الخامس الجديدة».

وأضاف أنه أصبح حالياً للمتعاملين من خلال شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» والمنتشرة في أرجاء الإمارات التمتع بالسرعات الفائقة، التي تصل لغاية 1 غيغابت في الثانية، إذ تبلغ سرعة الجيل الخامس 20 ضعفاً تقريباً مقارنة بسرعة الجيل الرابع.