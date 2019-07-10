الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستأنف شركة الاتحاد للطيران رحلاتها بين أبوظبي والعاصمة السودانية الخرطوم اعتباراً من الثلاثاء الموافق 16 يوليو.

ومن المقرر أن تغادر رحلة الاتحاد للطيران رقم EY632 من أبوظبي الساعة 9:50 صباحاً كل ثلاثاء، وخميس، وأحد، بحيث تصل بعد أربع ساعات إلى الخرطوم في تمام الساعة 11:50 صباحاً بالتوقيت المحلي. وستغادر رحلة العودة رقم EY633 الساعة 12:50 ظهراً لتصل إلى أبوظبي الساعة 6:55 مساءً.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تعليق رحلاتها إلى الخرطوم يوم 9 يونيو نظراً للأوضاع الأمنية في المدينة.

,اكدت الشركة أن سلامة وأمن الضيوف الكرام والطاقم تمثل الأولوية القصوى للاتحاد للطيران، وجاء قرار استئناف الرحلات إلى الخرطوم بعد مراجعة دقيقة لكافة عوامل الأمن والسلامة.