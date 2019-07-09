جوائز بـ 5 ملايين درهم مع بدء موسم التخفيضات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن بدء موسم التخفيضات خلال أشهر الصيف، والذي يقدم للجمهور في العاصمة أبوظبي وزوارها، فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم.

ويشارك في النسخة الصيفية من "موسم عروض أبوظبي"، والتي تنطلق بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الممتدة ما بين 18 يونيو و3 أغسطس، 21 مركزاً تجارياً في أبو ظبي والعين، ويستفيد خلالها المتسوّقون من التخفيضات الكبرى، ومن فرصة الفوز بجوائز كبرى عند التسوّق بمبلغ 200 درهم أو أكبر.

ويتخلل "موسم عروض صيف أبو ظبي" عروضا ترفيهية لضمان متعة المتسوقين، ويمكن للمتسوقين الفوز بشقة على الواجهة البحرية لجزيرة ياس بقيمة مليون درهم، فضلاً عن جوائز أسبوعية تصل قيمتها إلى 80,000 درهم إماراتي عند التسوق في المراكز التجارية التابعة لشركة الدار ومنها "ياس مول"، والمول في المركز التجاري العالمي في أبوظبي ، و"الجيمي مول"، و "رمال مول".

وتنظّم شركة "لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م." خلال "موسم عروض صيف أبو ظبي" جائزة "مليونير المول" حيث يستفيد المتسوّقون من فرصة الفوز بمبلغ 50 ألفين درهم أسبوعيا، بالإضافة إلى الجائزة المليونية الكبرى التي سيُعلَن عنها في نهاية الموسم في المراكز التجارية التابعة للشركة، ويستفيد المتسوقون في "أبو ظبي مول" من فرصة الفوز بقسائم شرائية بقمية 5 آلاف درهم لدى إنفاقهم مبلغ 200 درهم، ويقدم "سيتي سنتر مول" فرصة الفوز بجائزة أسبوعية قيمتها 5 آلاف درهم على مدى الأسابيع السبعة التي يمتدّ خلالها موسم العروض ، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المميزة وهي سيارة شيفروليه تاهو وسعرها 169.600 درهم.