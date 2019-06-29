تجار: ارتفاع الذهب ينشّط الإقبال على بيع السبائك والعملات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات بأن الأسواق تشهد، حالياً، مؤشرات نشاط ملحوظة في إقبال عدد من المتعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية للمتاجر بدعم من مواصلة أسعار الذهب تسجيل زيادات جديدة أخيراً.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق شهدت حالة من الهدوء، أخيراً، مع تراجع الطلب على شراء المشغولات الجديدة، بعد بلوغ أسعار الذهب الحالية معدلات مرتفعة، إضافة لتراجع نشاط مبيعات السائحين في الأسواق أخيراً.

وسجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2.5 و3.25 دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي زيادات أسعار الذهب خلال الأسبوعين السابقين إلى 9.25 دراهم للغرام.

حدود مرتفعة

وتفصيلاً، قال مدير محل «علي عمار للمجوهرات والأحجار الكريمة»، محمد رفيق، إن «مواصلة أسعار الذهب زياداتها التي بلغت حدوداً مرتفعة أخيراً، انعكست على ارتفاع إقبال عدد من المتعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية التي بحوزتهم للمتاجر، فيما شهدت الأسواق حالة من التراجع الملحوظ في الإقبال على شراء المشغولات الجديدة».

وأضاف أن «عدداً كبيراً من المتعاملين في قطاع السبائك والعملات، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار يعتبرون أن الوقت الحالي هو الأنسب لهم لبيع ما بحوزتهم للمتاجر، للاستفادة من الزيادات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب، ما نشط تلك التجارة في الأسواق أخيراً، والتي يستفيد منها المتعاملون والتجار على حد سواء، مع شراء المتاجر السبائك والعملات بقيم تقل عن أسعار السوق تراوح بين درهمين وثلاثة دراهم، للحصول على فائدة مناسبة للشراء».

منافذ البيع

وأشار مدير المبيعات في محل «مان ميت للمجوهرات»، ديفاش شاه، إلى أن «معظم منافذ البيع، حالياً، تعتمد على عمليات شراء السبائك والعملات من المتعاملين في ذلك القطاع، إضافة لشراء المشغولات المستعملة القديمة للمستهلكين، وذلك مع مواصلة أسعار الذهب لزياداتها بنسب أكبر أخيراً، ما حفز على نشاط تلك التجارة بشكل ملحوظ، وتراجع مؤشرات الإقبال على شراء المشغولات الجديدة».

وأضاف أن «بطء الحركة في الأسواق، خلال موسم الصيف وارتفاع الحرارة، مع تراجع مبيعات السائحين، يعد من العوامل التي أسهمت أيضاً في التراجع الكبير لمبيعات المشغولات الجديدة والمجوهرات».

بدورها، أشارت مسؤولة المبيعات في محل «بارسموني للمجوهرات»، راما اشي، إلى أن «هناك مبيعات محدودة للغاية على المشغولات الجديدة والمجوهرات، مع ارتفاع أسعار الذهب، فيما شهدت الأسواق معدلات نشاط ملحوظة في إقبال متعاملين لعرض السبائك والعملات التي بحوزتهم للبيع في المتاجر، للاستفادة من الارتفاعات السعرية في الحصول على سيولة مالية لهم».

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2.5 و3.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 170.25 درهماً، بارتفاع قيمته 3.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 160 درهماً، بزيادة قدرها 3.25 دراهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 152.75 درهماً، بارتفاع بلغ ثلاثة دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 130.75 درهماً، بزيادة 2.5 درهم.