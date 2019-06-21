«دبي للمشاريع الناشئة» تروّج للإمارة في الهند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بأن الشركات الناشئة في الهند ستكون على موعد مع فرصة عرض أفكارها المبتكرة، والتنافس في ما بينها للحصول على فرصة تأسيس فروع لها في دبي، مستفيدة من أول جولة ترويجية تنظمها «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات الغرفة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون.

وأوضحت «غرفة دبي»، في بيان، أن الجولة ستنظم، الأسبوع المقبل، في مدينتي نيودلهي وبنغالور من 24 إلى 26 يونيو الجاري، وستكون بمثابة منصة مهمة تتيح للشركات الهندية إمكانية التواصل مع كبار صناع القرار، والأطراف المعنية بتطوير قطاع الأعمال والشركات الناشئة في دبي، والاطلاع على الميزات التنافسية التي توفرها الإمارة.

وأضافت أنه إلى جانب إعطاء هذه الفرصة للشركات الهندية الناشئة في قطاع التكنولوجيا لتوسيع نطاق عملياتها والدخول إلى سوق دبي، ستتضمن الجولة مسابقة خاصة ينظمها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، حيث ستعرض الشركات المرشحة مشروعاتها أمام لجنة من المحكمين. وأشارت إلى أن الشركة الفائزة بالمرتبة الأولى ستحصل على مكتب مجاني لها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، إضافة إلى الدعم المطلوب لتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية مجاناً، فيما ستحصل الشركة الفائزة بالمرتبة الثانية على مساحة مكتبية مرنة مخصصة لإدارة نشاطها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، إلى جانب الدعم الخاص بتأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية بشكل مجاني.

وذكرت الغرفة أن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى تحديد وجذب الشركات الهندية الناشئة ذات الأفكار المميزة، التي تستطيع توفير حلول متطورة يمكن تطبيقها والاستفادة منها في سوق دبي، والتي تدعم توجهات الإمارة الاستراتيجية وخططها التنموية الرامية إلى تعزيز حضورها كبوابة عالمية للابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي»، عمر خان، إن السوق الهندية تعد ذات أهمية استراتيجية لدبي وللغرفة، إضافة إلى كونها مصدراً رئيساً لبيئة ريادة الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن الهند تولي اهتماماً كبيراً بتقنية «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي وحلول المدن الذكية.

وأشار إلى وجود العديد من الشركات الناشئة الهندية في دبي، التي قدمت للإمارة مفاهيم أعمال مبتكرة تدعم الرؤية الاستراتيجية لدبي.

وذكر خان أن الشركات الهندية تتمتع بحضور قوي في مجتمع الأعمال في دبي، موضحاً أن 30% من أعضاء «دبي للمشاريع الناشئة» من الشركات الهندية الناشئة، في حين يزيد عدد الشركات الهندية العاملة تحت مظلة عضوية «غرفة دبي» على 38 ألف شركة.

من جهته، قال نائب رئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، هانز هنريك كريستنسن: «يسرنا الانضمام إلى غرفة دبي في هذه الجولة الخارجية التي تستهدف الشركات الناشئة في الهند، حيث تأتي هذه الخطوة في أعقاب الجولة التي قامت بها سلطة واحة دبي للسيليكون، في أبريل الماضي، واستهدفت من خلالها المستثمرين وشركات التكنولوجيا المتطورة».

30 %

من أعضاء «دبي

للمشاريع الناشئة»

من الشركات الهندية.