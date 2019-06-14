4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.2 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 693 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 56 مبايعة لأراضٍ بقيمة 400 مليون درهم و637 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 900 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 2.9 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 113 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تلتها مبايعتان قيمة كل منهما 38 مليون درهم، الأولى في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة»، والأخرى في منطقة «وادي الصفا 3».

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها سبع مبايعات أيضاً بقيمة 39 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 7» بتسجيلها ست مبايعات بـ18 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بـ12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 198 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 79 مبايعة بـ122 مليون درهم، وثالثة في منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.