620 غرفة فندقية جديدة في دبي شهرياً

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، بأن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 2482 غرفة جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أي بمعدل يزيد على 620 غرفة جديدة شهرياً.

وأوضحت الدائرة في بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها استحواذ الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على الحصة الأكبر بنسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

معروض جديد

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بأن السوق الفندقية في الإمارة شهدت دخول 2482 غرفة فندقية جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن المعروض الجديد شمل مختلف فئات الغرف بما في ذلك الشقق الفندقية.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي عدد الغرف في دبي وصل بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 115 ألفاً و967 غرفة فندقية مقابل 118 ألفاً و449 غرفة فندقية في نهاية أبريل من العام الجاري، منها 24 ألفاً و791 شقة فندقية.

وبيّنت أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية وصل بنهاية ديسمبر العام الماضي إلى 716 منشأة فندقية بمختلف فئاتها، مقابل 722 منشأة فندقية في نهاية أبريل 2019، منها 197 منشأة خاصة بالشقق الفندقية بمختلف فئاتها، أي بإضافة ست منشآت فندقية جديدة خلال أربعة أشهر.

الغرف الفاخرة

ووفقاً للإحصاءات، فإنه في نهاية أبريل الماضي، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نحو 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 40 ألفاً و173 غرفة ضمن 118 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة «أربع نجوم» التي استحوذت على 26% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 30 ألفاً و381 غرفة ضمن 148 منشأة.

وجاءت الفنادق المصنفة في الفئات بين «ثلاث نجوم»، و«نجمة واحدة» في المركز الثالث بعد أن وصلت حصتها إلى 19% بسعة بلغت 23 ألفاً و104 غرف فندقية ضمن 259 منشأة فندقية.

وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية من فئة الـ«ديلكوس» 67 منشأة تضم 10 آلاف و111 شقة فندقية، مقابل 130 منشأة من فئة الـ«ستاندرد» تضم 14 ألفاً و680 شقة فندقية بنهاية أبريل من العام الجاري.

«أربع نجوم»

وأوضحت الإحصاءات أنه خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري، سجلت الفنادق من فئة «أربع نجوم» في دبي أعلى معدل إشغال فندقي، بلغ في المتوسط 85%، تلتها الشقق الفندقية متوسطة المستوى والشقق الفخمة، فضلاً عن الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة»، بمعدل 84% لكل منها.

وبلغ معدل إشغال الفنادق من فئة «خمس نجوم»، 83%، ليصل متوسط الإشغال العام للسوق الفندقية في دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 83%.

وبحسب البيانات، استقبلت دبي نحو 6.26 ملايين زائر دولي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل العام الجاري مقابل 6.09 ملايين زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 3%.

قيد الإنشاء

وصل عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء بدبي إلى أكثر من 41 ألف غرفة فندقية، لتستحوذ بذلك على 36% من إجمالي أعداد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط ككل، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية.

6.26

ملايين زائر دولي

استقبلتهم دبي بين

يناير وأبريل 2019.