عروض حصرية للمسافرين السعوديين إلى دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ومجموعة «سيرا» (مجموعة الطيّار للسفر سابقاً)، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى توثيق التعاون بين الطرفين لتعزيز حركة السفر والطلب المتزايد من السعودية إلى دبي.

وأفادت «دبي للسياحة» في بيان أمس، بأن هذه الشراكة المتجدّدة تحمل الكثير من الفرص الترويجية المفيدة عبر تنفيذها من خلال منصّة «المسافر»، العلامة التجارية الرائدة والمختصة بالعملاء في مجموعة «سيرا»، والتي سجّلت أكثر من 100 ألف حجز من قبل المسافرين السعوديين المتوجّهين إلى دبي العام الماضي.

ومن خلال مفهومها الجديد الخاص بالقنوات المتعدّدة، ستمنح منصّة «المسافر» عملاءها حرية الاختيار عند القيام بالحجوزات عبر الوسائل الإلكترونية وغير الإلكترونية، وهو ما يؤكد التزامها بتوفير المزيد من الفرص للترويج لدبي باعتبارها إحدى أشهر الوجهات للمسافرين من السعودية عبر شبكتها الواسعة.

وستقدم «المسافر» عروضاً حصرية للمسافرين السعوديين إلى دبي على حجوزات الفنادق والطيران، وكذلك تسليط الضوء على أهم الأنشطة في المدينة، وأماكن الجذب السياحي الشهيرة، إضافة إلى تقديم نصائح السفر عبر قنوات التسويق المختلفة.

كما ستقوم العلامة التجارية متعددة القنوات كذلك بتوفير عروض خاصة للعطلات خاصة بدبي، وهي مصممة خصيصاً لفئة واسعة من المسافرين بمن في ذلك الأزواج والعائلات والأفراد والمسافرون بغرض الأعمال.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة مفضّلة لقضاء العطلات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في السعودية التي حافظت على مركزها الثاني ضمن أهم الأسواق الرئيسة الـ10 المصدّرة للزوّار إلى دبي خلال الربع الأول من العام الجاري».

وأضاف أنّ «شراكتنا مع (سيرا) ستسهم في دعم استراتيجيتنا المستمرة لجذب المزيد من الزوّار من الأسواق المجاورة، ولاسيما مع توفير باقات وأسعار مناسبة لهم، تحفّزهم على التفكير بجدّية لاتخاذ قرار المجيء إلى دبي، وإننا سنواصل جهودنا لاستقطاب شرائح مهمة من هذا السوق الرئيسة، مع تركيزنا على فئتي المسافرين بغرض الأعمال وكذلك العائلات، وهما من الفئات التي تشكّل أغلبية الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار كاظم إلى أن «مجموعة سيرا تمكنت من ترسيخ سمعتها ومكانتها في قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلّع للعمل معها من أجل زيادة جاذبية الإمارة لدى الجمهور المستهدف في السعودية عبر شبكة أعمالها الواسعة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا»، عبدالله بن ناصر الداود، إن «(المسافر) تلبي احتياجات فئة واسعة من المسافرين السعوديين، ونحن نعلم أن دبي هي إحدى الوجهات الأشهر بالنسبة لعملائنا، فقد تمّت أكثر من 4.2 ملايين عملية بحث على منصة (المسافر) الإلكترونية في عام 2018 على حجوزات الفنادق والطيران في دبي».

- دبي تواصل تعزيز

مكانتها وجهة

مفضّلة لقضاء

العطلات.