«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى سوتشي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «فلاي دبي»، أمس، بأنها دشنت رحلتها الأولى إلى مدينة سوتشي الروسية، في السابع من يونيو الجاري حيث استقبلت رحلة الناقلة «FZ985» في مطار سوتشي الدولي برشاشات المياه التقليدية.

وذكرت «فلاي دبي» في بيان، أنها أول ناقلة من دول مجلس التعاون الخليجي توفّر رحلات مباشرة بين دبي وسوتشي، مشيرة إلى أنه مع إطلاق رحلات سوتشي ترتفع وجهات الشركة إلى تسع وجهات في روسيا و21 وجهة في كل من روسيا وأوكرانيا ووسط آسيا والقوقاز.

وقال نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أيفندي، إن «روسيا تعد سوقاً مهمة بالنسبة لنا، ويسرنا أن نطلق وجهة سوتشي الجديدة التي تتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى الـ10 لتأسيس (فلاي دبي)».

وأضاف أن «رحلاتنا إلى سوتشي، إلى جانب بدء الرحلات الجوية إلى نابولي في إيطاليا التي بدأت في 31 مايو الماضي، تعد مثالاً ناصعاً على التزامنا المستمر منذ عقد من الزمن بفتح الأسواق الجديدة التي كانت تعاني نقص الرحلات الجوية، اضافة الى دعم رؤية دبي المتمثلة في تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين الدول».

وأضاف أيفندي أن «جودة خدماتنا والراحة المتوافرة على رحلاتنا المباشرة، إلى جانب التسهيلات الأخيرة في أنظمة التأشيرات المتبادلة، ستجعل سوتشي وجهة شعبية على مدار السنة وتمنح المسافرين فرصة السفر إلى دبي».

وذكر أن «فلاي دبي» بدأت خدماتها الى روسيا في عام 2010 حيث توفّر لمسافريها عبر شبكتها المتنامية فرصة السفر الى موسكو وغيرها من المدن الروسية مثل يكاتنبيرغ.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي نمت أعداد مسافري «فلاي دبي» بين روسيا ودبي بنسبة 43%.

وأفاد بأن «فلاي دبي» توفر الخيار للسفر على درجة رجال الأعمال على جميع وجهاتها في روسيا، لافتاً إلى أن مسافري درجة رجال الأعمال يتمتعون بمقعد واسع ومريح، مع إمكانية الاختيار من وجبات من قائمة مستوحاة دولياً، إضافة إلى أوزان الحقائب وخدمة المسار السريع عبر مكاتب الجوازات، فضلاً عن نظام الترفيه المجاني مع أكثر من 1000 ساعة من الترفيه وأكثر من 150 فيلماً متوافراً باللغة الروسية على شاشات اللمس عالية الدقة، كما يحظى مسافرو الدرجة السياحية بمقاعد مريحة من تصميم شركة «ريكارو»، ويمكنهم الطلب المسبق لاختيار مقعد مريح وطلب الوجبات الخفيفة على متن الطائرة. وبين أيفندي أن سوتشي ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة طيران الإمارات، إذ إنه وفقاً لهذه الشراكة يحصل مسافرو «طيران الإمارات» على وجبات مجانية وأوزان الحقائب لـ«طيران الإمارات» على الرحلات التي تشغلها «فلاي دبي» على الدرجتين السياحية والأعمال.

يشار إلى أن سوتشي تُعد واحدة من المراكز السياحية الرئيسة في روسيا وهي تقع على البحر الأسود، وتشتهر بشواطئها وغاباتها وجبالها. كما أنها استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014، وهي موطن لبعض من أفضل المرافق الرياضية الشتوية.

• إطلاق الوجهة الجديدة يتزامن مع الذكرى الـ10 لتأسيس «فلاي دبي».