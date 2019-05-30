«طيران الإمارات» تنصح بالوجود في المطار قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، أمس، بأنها تتوقع أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري، قبيل إجازة عيد الفطر على رحلاتها المغادرة والقادمة، من وإلى مطار دبي الدولي.

ووفقاً لسجل حجوزات «طيران الإمارات»، فإن حركة المسافرين ستصل إلى الذروة يوم الجمعة المقبل الموافق 31 مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي 80 ألفاً.

وذكّرت الناقلة، في بيان، المسافرين بضرورة الوصول والوجود في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، مشيرة إلى أن ارتفاع أعداد المسافرين سيستمر في الارتفاع حتى الثالث من يونيو المقبل، إذ تقدر أعداد المسافرين الذين سيستخدمون (المبنى 3) المخصص لرحلات «طيران الإمارات»، بما يزيد على 309 آلاف مسافر. كما ذكّرت «طيران الإمارات» بضرورة أن يضع الركاب في اعتبارهم ازدحام حركة السير، والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار.

وأوضحت الناقلة أن «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر تفتح قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم.

وأضافت أن «الكاونترات» تغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة، لافتة إلى أنه بإمكان العملاء، عبر العالم، عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة، خلال 48 - 90 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة.

وبينت الشركة أنه يمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات سفرهم، وتسليم أمتعتهم على «كاونترات» ضمن مواقف السيارات، كما يمكن للركاب المسافرين عبر (المبنى 3) اختيار تسليم أمتعتهم على واحد من 46 «كاونتراً» مخصصاً لركاب الدرجة السياحية، أو «الكاونترات» المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع.

أما بالنسبة للعائلات فقد خصصت «طيران الإمارات» مناطق، لإنهاء إجراءات السفر تقع في (المنطقة 2)، ضمن (المبنى رقم 3).

وأشارت إلى أنه بعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد، مؤكدة أنه لن يقبل الركاب المتأخرون، لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

الناقلة أكَّدت أنه لن يقبل الركاب المتأخرون، لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.