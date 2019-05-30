«دبي للتجزئة» تفتتح مركزاً جديداً في «مجمع رمرام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للتجزئة»، الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في «دبي القابضة»، عن افتتاح المرحلة الأولى من مركز «مجمع رمرام» السكني.

ويقع مركز التسوّق والترفيه الجديد، الذي تبلغ مساحته 15 ألف قدم مربعة، في قلب «مجمّع رمرام»، بهدف تعزيز تجربة المقيمين في الحي السكني الراقي بمزيج متنوّع من خدمات وعروض البيع بالتجزئة ومنافذ الأطعمة والمشروبات. وسيوفر المركز وجهة متكاملة وشاملة، وستشهد المرحلة الأولى منه افتتاح صيدلية وخدمات تنظيف الملابس ومنافذ للوجبات السريعة على مسافة قريبة من منازل المقيمين، إضافة إلى 20 موقفاً لركن السيارات.

وستكتمل المرحلة الثانية من المركز بحلول الربع الأخير من عام 2019، لتزوّد الزوار والمقيمين بمجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بما فيها مركز للتجميل ومتجر «هايبر ماركت جيان» الفرنسي، ومقهى ومطعم يقدم المأكولات الهندية. يشار إلى أنّ مجمع رمرام السكني، الواقع على الطرف الشرقي من شارع حصة في دبي، يعدّ أحد أكبر المجمعات السكنية التابعة لمجموعة «دبي القابضة»، ويوفر لسكانه تجربة تمتاز بأسلوب حياة استثنائي ضمن موقع صحراوي هادئ. ويعتبر هذا المركز رابع مركز تسوّق وترفيه تابع لشركة «دبي للتجزئة»، التي تخطط لافتتاح المزيد من المراكز ضمن مناطق سكنية بارزة في عام 2020.