«بنك أوف أميركا»: أول تدفقات للأسهم العالمية في 10 أسابيع

المصدر: لندن وطوكيو - رويترز

قال «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أمس، إن المستثمرين عززوا حيازاتهم من الأسهم العالمية للمرة الأولى في شهرين ونصف الشهر وواصلوا شراء السندات، في الوقت الذي أحدثت فيه التوترات بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين هزات في الأسواق المالية.

وأكد البنك، نقلاً عن بيانات «إي.بي.إف.آر»، أن صافي التدفقات إلى الأسهم بلغ إجماليه 900 مليون دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى في 10 أسابيع. ونزحت تدفقات بقيمة 135 مليار دولار من الأسهم منذ بداية العام. لكن نحو 3.9 مليارات دولار نزحت من أسهم الأسواق الناشئة، في أكبر خروج للأموال منذ يونيو من العام الماضي.

وجذبت السندات العالمية تدفقات بقيمة 6.4 مليارات دولار، تُضاف إلى 158 مليار دولار ذهبت إلى سوق الملاذ الآمن بالفعل هذا العام.

وعلى الرغم من تنامي المخاوف بشأن حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال «بنك أوف أميركا» إنه مازال يتوقع ارتفاعات جديدة للأصول العالية المخاطر هذا الصيف.

إلى ذلك، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً أمس، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وبكين بشأن التجارة وضغطت فيه شركات التكنولوجيا على شهية المستثمرين.

وهبط المؤشر 0.16% ليغلق عند 21117.22 نقطة، متكبداً خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس، إن شكاوى الولايات المتحدة ضد «هواوي تكنولوجيز» ربما يتم حلها ضمن إطار عمل اتفاق تجاري أميركي صيني، بينما في الوقت ذاته وصف شركة الاتصالات الصينية العملاقة بأنها شيء «خطير للغاية».

ونزلت أسهم «باناسونيك» 1.8%، بعد يوم من قول الشركة إنها أوقفت شحنات لمكونات معينة إلى «هواوي» امتثالاً للقواعد التنظيمية الأميركية، على الرغم من أن موقعها الإلكتروني في الصين قال إنها مستمرة في التوريد للشركة الصينية بشكل طبيعي.

وهبط سهم «كانون» لصناعة الكاميرات 3.4% وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» 2.4%.

وارتفع سهم «موراتا للتصنيع» التي تقوم بصناعة المكونات الكهربائية 1%، بعد أن انخفض لأدنى مستوى في عامين ونصف العام في وقت سابق من الجلسة مما حفز عمليات تصيد للصفقات. لكن السهم مازال منخفضاً 25% منذ بداية الشهر الجاري.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في الجلسة الماضية في التأثير سلباً في الأسهم المرتبطة بالطاقة وشركات التجارة. ونزل سهم «ميتسوي» 1.2% بينما خسر سهم «ماروبيني كورب» للتجارة 0.9%.

وهبط سهم «إدميتسو كوسان للتكرير» 3.9%. وتراجعت أسهم شركتي تطوير البترول والغاز الطبيعي «إنبكس» و«جيه.إكس.تي.جي هولدنجز» 4.7%، و3.7% على الترتيب.

وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.04% إلى 1541.21 نقطة.