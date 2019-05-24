تجار: تراجع الذهب يحسّن الطلب على المشغولات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين درهمين وثلاثة دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما يأتي التراجع بعد زيادات سعرية استمرت أسبوعين متتاليين.

إلى ذلك، قال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الانخفاضات السعرية حدّت من حالة البطء التي كانت تسيطر على الأسواق منذ بداية شهر رمضان، وانعكست إيجاباً على تحسن الطلب على المشغولات بنسب متباينة، متوقعين أن تشهد الأسواق تحسناً بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب عيد الفطر.

أسعار الذهب

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 154 درهماً، أمس، بتراجع قدره ثلاثة دراهم، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 144.75 درهماً، بانخفاض قيمته 2.5 درهم.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 138.25 درهماً، بانخفاض بلغ 2.5 درهم، في حين وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 118.5 درهماً، بتراجع درهمين.

تحسن الطلب

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات في محل مجوهرات الميزان الذهبي، خالد علي، إن «أسواق الذهب في الدولة شهدت مظاهر تحسن في الطلب على شراء المشغولات، خلال الأسبوع الماضي، وذلك تأثراً بالانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب، والتي حفزت عدداً من المتعاملين على الشراء المبكر لهدايا عيد الفطر، أو شراء المشغولات قبيل سفرهم لقضاء عطلة العيد في بلدانهم»، لافتاً إلى أن «معظم عمليات الشراء تركزت في عيارَي 18 و21 قيراطاً».

وأضاف علي أن «المتعاملين من جنسيات عربية كانوا الأكثر إقبالاً على الشراء في الأيام الأخيرة، مقارنة مع متعاملين من جنسيات آسيوية يكونون الأنشط في الشراء خلال أوقات انخفاض أسعار الذهب».

من جهته، ذكر مدير محل بازلت للمجوهرات، علي اليافعي، أن «الانخفاضات السعرية الأخيرة للذهب حرّكت حالة الهدوء والبطء التي كانت تسيطر على الأسواق منذ بداية شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «منافذ البيع شهدت حركة من قبل بعض المتعاملين للاستفادة من التراجع السعري لشراء احتياجاتهم من المشغولات».

وتوقع اليافعي أن «تشهد مؤشرات الإقبال تحسناً بنسب أكبر مع اقتراب عيد الفطر، خصوصاً في حال استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية أو تسجيل انخفاضات جديدة».

انعكاسات إيجابية

بدوره، أفاد مدير المبيعات في محل مجوهرات المطروشي، دييب سوني، أن «الانخفاضات السعرية لأسعار الذهب كانت لها انعكاسات إيجابية في تحسن الطلب، لكنها لاتزال غير كافية لتنشيط المبيعات بالشكل المناسب».

وبين أن «ذلك يرجع إلى طبيعة عمليات الشراء خلال شهر رمضان، التي غالباً ما تشهد هدوءاً مع انشغال معظم المتعاملين في شراء مستلزمات الشهر».

وقال سوني إنه «من المنتظر أن تشهد الأسواق مؤشرات تحسن بنسب أكبر خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب عيد الفطر الذي يقبل خلاله معظم المتعاملين على شراء الهدايا من المشغولات والمجوهرات».

144.75

درهماً سعر غرام

الذهب من عيار 22

قيراطاً.

توقعات بزيادة

المبيعات بنسب أكبر

مع اقتراب عيد الفطر.