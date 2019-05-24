6.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 6.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 784 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 85 مبايعة لأراض بقيمة 350 مليون درهم، و699 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 650 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات خمسة مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة ند حصة، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدّرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 7» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 30 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ12 مليون درهم فى منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدّرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 113 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وثالثة في «المركاض» بتسجيلها 56 مبايعة بـ72 مليون درهم.