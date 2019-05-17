المؤسسات تكثف مشترياتها للأسهم المحلية بعد تراجع الأسعار

المصدر: شريف اليماني - دبي

تراجع سوق دبي المالي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 3.7%، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية 6.6%، وسط اتجاه الأفراد نحو البيع، فيما استغلت المؤسسات والأجانب تراجع الأسعار، لتكثيف مشترياتهم في السوقين.

وقال محللان ماليان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق المحلية تأثرت الأسبوع الماضي بالتوترات الجيوسياسية، بجانب مراجعة «مورجان ستانلي» لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي أدى إلى تثبيت الأسهم الإماراتية ووزنها النسبي في المؤشر، وهو ما جاء مخالفاً لتوقعات المستثمرين، لكنه جاء إيجابياً لسوق دبي، وسلبياً لسوق أبوظبي، الذي واصل التأثر بهذا القرار حتى أمس.

«سوق دبي»

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.7%، خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليغلق عند 2575.01 نقطة. وشهدت معظم القطاعات تراجعاً، بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 8.82%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 7.32%، وقطاع العقارات بنسبة 6.59%.

واتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ 13.48 مليون درهم، و55.37 مليون درهم على التوالي.

وحققت المؤسسات صافي شراء قيمته 818.5 مليون درهم، كما اتجه بقية المستثمرين نحو الشراء بصافي بلغ 180.8 مليون درهم، بينما اتجه الأفراد نحو البيع بصافي بلغ 999.39 مليون درهم.

«سوق أبوظبي»

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.6%، خلال الأسبوع الماضي، مغلقا عند 4719.26 نقطة.

وشهد قطاع البنوك أكبر تراجع بلغت نسبته 8.75%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.7%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.28%.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي بلغ 364.76 مليون درهم، فيما حقق الأفراد صافي بيع بالقيمة نفسها.

وحقق العرب والمواطنون صافي شراء بقيمة 17.69 مليون درهم و372.981 مليون درهم على التوالي.

مؤشر إيجابي

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «غلوبال للأسهم والسندات»، وائل أبومحيسن، إن تداولات الأسبوع الماضي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية، وأيضاً بنتائج بعض الشركات التي حققت أرباحاً دون التوقعات.

وأكد أن السوق أعطى مؤشراً إيجابياً خلال الأسبوع، تمثل في أن المؤسسات لم ينتقل إليها حالة الهلع التي أصابت بعض الأفراد بسبب الأحداث الجيوسياسية، وهذا أدى إلى ارتداد الأسهم في اليوم التالي، حيث استغلت المؤسسات الأسعار المغرية التي وصلت لها بعض الأسهم في الشراء بكثافة في السوقين.

وأضاف أبومحيسن أن نتائج أعمال الشركات والعوامل الخارجية، سترسم ملامح أداء السوق، خلال الفترة المقبلة.

أحداث متباينة

من جهته، قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي، جمال عجاج، إن تداولات الأسبوع الماضي شهدت أحداثاً متباينة أثرت فيها، ففي الوقت الذي تراجعت فيه الأسوق بالأحداث الجيوسياسية، ارتفع سوق دبي في الجلسة التالية متأثراً بالإبقاء على سهم «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.

وأضاف أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه معظم أسهم أبوظبي، بعد التراجع القوي وسط الأسبوع، تراجع مؤشر السوق متأثراً بتراجع سهم «أبوظبي الأول» بسبب عدم زيادة وزنه النسبي في مؤشر «إم إس سي آي»، وهو ما كان دون توقعات المستثمرين.

ولفت عجاج إلى أن المؤسسات استغلت الأسعار المغرية التي وصلت لها الأسهم يوم الإثنين، لتكثف مشترياتها في السوق، مبيناً أن قرار عدم الاستمرار في نشاط شركة ماركة، ظهر تأثيره في الأسهم الصغيرة في جلسة أمس.