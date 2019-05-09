"إكسبو 2020" يبحث إعارة 400 موظف إماراتي من المؤسسات الحكومية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أطلق إكسبو 2020 دبي رسميا برنامجا للإعارة والانتداب يستهدف موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات في دولة الإمارات، ويرمي إلى استقطاب 400 موظف إماراتي كي يؤدوا مهام توكل إليهم في إكسبو 2020 دبي، لفترة تمتد بين 12 إلى 24 شهرا وتستمر حتى أكتوبر 2020 أو إبريل 2021.

ويوفر البرنامج تجربة للموظفين في مجالات مختلفة، ويسهم في إكسابهم خبرات ومهارات جديدة برفقة بعض أفضل الخبرات في العالم، ويتيح الفرص للموظفين المتميزين للمشاركة في أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيسمح البرنامج لهذه المواهب المحلية بتجربة العمل ضمن فريق محلي وعالمي لاستقبال حدث دولي مميز، ويساهم في إكساب الكوادر الوطنية خبرات متنوعة والمعارف اللازمة لاستضافة أحداث عالمية في المستقبل.

وبالتزامن مع الإعلان عن برنامج الإعارة والانتداب، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إكسبو 2020 دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تهدف إلى جذب الكوادر الوطنية الموهوبة من جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي، من خلال برنامج الإعارة والانتداب أو برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، للمشاركة في الحدث الدولي المرتقب، وفي تنظيم إكسبو دولي استثنائي يجسد التقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الميادين.

كما تنص المذكرة على المساهمة في دعم الدور الذي يقوم به مكتب إكسبو 2020 كمنظِّم للحدث الدولي، وبذل المساعي لتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ضمن اختصاص دائرة الموارد البشرية. ويتضمن ذلك تبادل المعلومات والإحصائيات فيما يخص مشاركة ومساهمة الموظفين والمواطنين العاملين في الجهات الحكومية في برنامجي الانتداب والمتطوعين في إكسبو 2020 دبي.