أبرز 4 وجهات للسفر خلال شهر رمضان

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يفضل العديد الاحتفال بشهر رمضان بطريقة مختلفة، ويعتبرونه فرصة للسفر والاستمتاع بثقافة مختلفة، فضلاً عن تذوق أطباق الإفطار التقليدية في بلد مختلف والاختلاط مع السكان المحليين. وقدمت شركة «هوليداي مي» للسياحة والسفر أبرز أربع وجهات للسفر خلال شهر رمضان، هي:

الإمارات

الإمارات واحدة من أفضل الأماكن لاختبار تجربة رمضان مثالية، إذ تتضمن الوجهات مثل أبوظبي ودبي وفرة من الخيارات، خصوصاً للزوار الباحثين عن مزيج من الفخامة والثقافة. كما تعد الإمارات وجهة مثالية للزوار الذين يتطلعون إلى اختبار الأجواء الرمضانية في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، أحد أكبر المساجد في العالم، فيما تعج دبي بأعداد كبيرة من الأنشطة الروحية والثقافية والاجتماعية، مع فرصة لتجربة بعض من أفضل المأكولات العربية، في حين يبهر «برج خليفة» زواره بعروض آسرة خلال الشهر الفضيل.

مصر

نظراً لتاريخها الغني، واحتضانها لأبرز المواقع المعمارية الإسلامية سحراً، تعد مصر بالفعل مكاناً رائعاً للراغبين في قضاء إجازة خلال شهر رمضان في منتجعاتها الفاخرة، وأبرز المواقع السياحية، إضافة إلى الوجهات الشاطئية المذهلة في الغردقة، وشرم الشيخ، التي توفر تجارب سفر غنية للزوار الذين سيجدون فنادق ذات توجه عائلي، فضلاً عن مطاعم تقدم أفضل وجبات الإفطار، كما يستمتعون بشوارع وأسواق القاهرة الحيوية.

المغرب

يجعل المسجد الكبير في الدار البيضاء، والمناظر الطبيعية الخلابة والأسواق المذهلة في مراكش، وساحة جامع الفنا في الحي القديم بمدينة مراكش، والطعام المحلي اللذيذ، من المغرب واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للمسلمين للسفر إليها خلال شهر رمضان.

وللحصول على تجربة أكثر تقليدية، توجه إلى مدينة فاس، وهي مركز شهير للثقافة الإسلامية، وتضم العديد من المساجد، وأقدم جامعة في العالم، وهي جامعة القرويين.

ماليزيا

ماليزيا وجهة أخرى ضمن قائمة المحطات التي ينصح بزيارتها خلال شهر رمضان، وربما عيد الفطر أيضاً، مع احتضانها العديد من المرافق للسياح والزوار المسلمين. ونظراً للتنوع الثقافي الكبير تشكل ماليزيا وجهة سفر فريدة للاستمتاع بتجربة رمضانية لا تُنسى للتمتع بأجواء هذا الشهر في الأسواق الليلية في كوالالمبور، وأسواق المواد الغذائية الخاصة التي تقدم مجموعة من الأطباق الشهية والحلويات التقليدية الشهية، فضلاً عن العروض الخاصة والأنشطة التقليدية، وتذوق طبق «بوبور لامبوك» الشهير، وعصيدة الأرز المصنوعة من اللحم والتوابل، وحليب جوز الهند.