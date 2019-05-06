محللان يستبعدان تأثر الأسهم المحلية بتراجع الأسواق العالمية

المصدر: شريف اليماني - دبي

استبعد محللان ماليان أن يكون التراجع في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات اليوم، راجعا إلى هبوط الأسواق العالمية بعد تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جديدة على السلع الصينية.

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 1.54% ليغلق عند 5146.13 نقطة، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 0.7% ليغلق عند 2733.45 نقطة.

واتجه العرب والأجانب نحو البيع في سوق دبي بصافي بلغ 7.47 ملايين درهم و4.358 ملايين درهم، فيما اتجه مواطنو دول الخليج العربي والمواطنون نحو الشراء بصافي بلغ 8.6 ملايين درهم و4.358 ملايين درهم على التوالي.

واتجهت المؤسسات نحو البيع أيضا بصافي بلغ 5.7 ملايين درهم، كما اتجه الأفراد نحو البيع بصافي بلغ 6.9 ملايين درهم، فيما حقق باقي المستثمرون صافي شراء بقيمة 12.6 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي بلغ 4.76 ملايين درهم، و18.58 مليون درهم على التوالي، فيما حقق العرب صافي شراء بقيمة 831.454 مليون درهم، بينما حقق المواطنون صافي شراء بقيمة 22.519 مليون درهم.

وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، وضاح الطه، إن التراجع الذي شهدته الأسواق المحلية يعد طبيعيا وليس له علاقة بالتراجع في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الأسوق تشهد بعض التذبذبات، لكنها تعود إلى مسارها الطبيعي بعد ذلك، مشيرا إلى أن الأسواق قد تشهد بعض الهدوء في أول جلستين أو ثلاث جلسات في رمضان فقط.

من جهته، قال المحلل المالي الأول في «ميناكورب للخدمات المالية»، عصام قصابية، إنه لا يوجد ترابط بين تراجع سوقي دبي وأبوظبي مع الأسواق العالمية، لافتا إلى أن أكبر الدول التي ستتأثر بهذا الأمر هي الأسواق الآسيوية والأوروبية، خصوصا بعد أن كثف الرئيس الأميركي الضغط على الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، قائلا إنه سيرفع هذا الأسبوع رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار وسيستهدف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا.

وذكر قصابية أن النتائج الفصلية جيدة، فهناك مؤشرات سليمة على القطاع العقاري، كما أن القطاع المصرفي لايزال محافظا على أدائه.