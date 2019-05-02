«أبوظبي التجاري» الأكثر نشاطاً في أول يوم تداول بعد الاندماج

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بدأ، أمس، التداول الرسمي على سهم الكيان الجديد «أبوظبي التجاري» بعد إتمام ونفاذ عملية اندماج ثلاثة بنوك: أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال، إذ سجل السهم الجديد أعلى تداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 54.8 مليون درهم، كما تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.01% منهيا الجلسة عند مستوى أبوظبي 5258.32 نقطة، بتداولات قدرها 543 مليون درهم، حصيلة التعامل على 125 مليون سهم، فيما انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.56% عند مستوى 2751.51 نقطة، بتداولات قيمتها 189 مليون درهم، وحجمها 100 مليون سهم.

وانخفض سعر السهم الجديد بحدود 0.18% مغلقاً الجلسة عند سعر 9.7 دراهم، على خلفية قيام فئة من المساهمين ببيع أسهمهم للاستفادة من هامش ربح جيد تحقق أثناء عملية تحويل الأسهم وارتفاع السعر، خلال جلسة أول من أمس، وذلك بحسب المستشار المالي، مجد معايطة.

وقال معايطة لـ«الإمارات اليوم» إن «أحجام التعاملات على أسهم البنوك الثلاثة المندمجة سجلت ارتفاعات قياسية، وكذا الأسعار، خلال جلسة أول من أمس، لذا جاءت جلسة أمس طبيعية ومتوقعة، حيث حاول عدد من المساهمين الاستفادة من الفروق السعرية لتحقيق أرباح».

وأكد معايطة أن «السهم الجديد يعد إضافة كبيرة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ من المتوقع أن يشهد نمواً في الطلب عليه، وزيادة في السعر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع نمو أعمال المجموعة المصرفية الجديدة»، لافتاً إلى «قيام عدد من المحافظ بتعديل نسب الملكية نتيجة تنفيذ الاندماج».

وتعليقاً على بدء تداول سهم الكيان المصرفي الجديد في سوق أبوظبي، قال الرئيس التنفيذي للسوق بالإنابة، خليفة سالم المنصوري، إن «السوق استكمل كل الإجراءات الخاصة بسجلات المساهمين في الكيان المصرفي الجديد وفقاً لآلية الاندماج».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «إننا على أتمّ الاستعداد لتوظيف النطاق الأوسع للأعمال والإمكانات الأكبر لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، لتحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا، وتوفير خدمة استثنائية لعملائنا».