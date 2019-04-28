«إعمار للضيافة» تخطط لافتتاح 38 مشروعاً فندقياً جديداً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعلميات في «مجموعة إعمار للضيافة»، كريس نيومان، إن لدى المجموعة التي انطلقت من دبي، ونجحت في ترسيخ مكانتها في القطاع 14 فندقاً حالياً في دولة الإمارات والأسواق العالمية، بما في ذلك خمس وجهات لـ«روڤ للفنادق».

وأضاف نيومان لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا كذلك 38 مشروعاً قيد التخطيط والتنفيذ في دولة الإمارات والعالم، ونستعد لافتتاح فنادق جديدة لعلامتينا التجاريتين: (العنوان للفنادق والمنتجعات)، و(فيدا للفنادق والمنتجعات)، تشمل كلاً من: (العنوان فاونتن فيوز)، و(العنوان سكاي فيو) في وسط مدينة دبي، إضافة إلى (فيدا ذا هيلز) و(فيدا هاربر بوينت).

قطاع تنافسي

وتابع: «يعد قطاع الضيافة في دبي ودولة الإمارات عموماً من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، بفضل النمو المتواصل لقطاع السياحة الذي يعد من المقومات الرئيسة في إجمالي الناتج المحلي».

وذكر نيومان أنه وفقاً لـ«يورومونيتور إنترناشيونال»، كانت دبي المدينة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تدخل تصنيف أول 10 مدن، إذ اجتذبت العام الماضي سياحاً بأعداد تتفوق على زوار وجهات شهيرة مثل نيويورك، وكوالالمبور، وبوكيت، وطوكيو، ولاس فيغاس، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات ستواصل تعزيز الطلب على الفنادق الجديدة في دبي.

بداية واعدة

وأضاف: «كانت بداية عام 2019 واعدة بالفعل، إذ استقبلت دبي 1.61 مليون زائر في يناير الماضي، مقارنة بـ1.59 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2018».

ولفت إلى أن الأسعار اليومية للغرف الفندقية تمتاز بقوتها وتحقيقها لإيرادات كبيرة في دولة الإمارات، بفضل النمو المتواصل للقطاع السياحي، مشيراً إلى أن أكثر ما يميز قطاع السياحة في الإمارات هو تنوع الخيارات المتاحة، والمناسبة لجميع فئات الزوار.

وأكد أن «إعمار للضيافة» تستمر في تسجيل معدلات قوية على الأسعار اليومية والعائد على الغرفة المتاحة، بما يتفوق على الأرقام المحققة في القطاع.

تحديات القطاع

وشدد نيومان على ضرورة تعزيز كفاءة إنشاء وتشغيل الفنادق، بالتزامن مع عدم المساومة على معايير الجودة، لافتاً إلى أن سوق الضيافة تشهد نضجاً كبيراً.

وتابع: «حققنا معدلات نمو مذهلة خلال المرحلة الماضية، وعلينا مستقبلاً أن نواكب التقلبات في نسب العائدات على الغرف المتاحة، عبر رفع مستويات الكفاءة، وتعزيز مرونة العمليات، في الوقت الذي نواصل منح ضيوفنا فرصة الاستمتاع بتجارب ضيافة لا تضاهى بكل المقاييس».

وأضاف: «في الوقت الذي نرى فيه تراجعاً في العائدات على الغرف المتاحة بسبب تراجع الأسعار، فإنه يجب أن ننظر إلى الوضع في أسواق العالم، وعندها نرى أننا لانزال نحقق عائدات على الغرف المتاحة تتفوق بكثير على العديد من المدن الكبرى في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة»، مؤكداً أن سوق الفنادق في دبي جيدة جداً، وتقدم مقومات النجاح كافة، إذا ما كنا قادرين على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع.