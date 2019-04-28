«إكسبو 2020 دبي»: دخول مجاني لكبار السن وأصحاب الهمم وتخفيضات للشباب والطلبة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن أسعار تذاكر الدخول ليوم واحد وثلاثة أيام.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن سعر تذكرة اليوم الواحد للكبار (18 عاماً فأكثر)، يبلغ 120 درهماً (33 دولاراً)، بينما يبلغ سعر التذكرة لثلاثة أيام 260 درهماً (71 دولاراً)، ويمكن استخدامها للدخول في أي ثلاثة أيام من مدة فعاليات «إكسبو»، البالغة 173 يوماً.

ووفقاً للبيان، ستفتح التذكرة لحاملها باب الدخول إلى تجربة فريدة لا تتكرر، تشمل 60 عرضاً حياً كل يوم، وابتكارات تقنية ستحدد معالم المستقبل، وحفلات لفنانين عالميين، واستعراضات يومية، وعمارة متطورة، واحتفالات خاصة، وأكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات.

وانطلاقاً من مايو المقبل، سيتاح للمسافرين الدوليين اقتناء تذاكر اليوم الواحد والثلاثة أيام، ضمن باقات سفر متكاملة من خلال موزعي التذاكر المعتمدين من «إكسبو 2020 دبي». كما سيتاح للجمهور المحلي اقتناء هذه التذاكر ابتداء من أبريل 2020. وسيتاح للزوار شراء التذاكر الشهرية والموسمية مباشرة من «إكسبو 2020»، اعتباراً من الربع الرابع من عام 2019. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التذاكر في وقت لاحق.

وسيقدم «إكسبو 2020 دبي» مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات، بما في ذلك الدخول المجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

وسيحصل الصغار والشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار، على تخفيض بنسبة 50%، بينما سيكون لأصحاب الهمم حق الدخول المجاني، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف كوسلا: «نسعى إلى أن يكون (إكسبو 2020 دبي) للجميع، ونعتقد أن أسعار التذاكر والتخفيضات والإعفاءات المقدمة ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف».

بدورها، قالت نائب رئيس أول برامج الفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»، جيليان هامبرغر: «في كل يوم من أيام (إكسبو 2020 دبي)، سيكون هناك أكثر من 60 فعالية حية، بما في ذلك الاستعراضات والعروض الموسيقية العالمية والورش العملية. وستقام احتفالات عامة في أرجاء المعرض كافة، خلال بعض الأيام الخاصة مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات، ومهرجان ديوالي، وعيد الميلاد، ورأس السنة الميلادية، والعام الصيني الجديد، واليوم العالمي للمرأة».