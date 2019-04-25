192 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ وام

أعلن «إكسبو 2020 دبي» أن 192 دولة أكدت مشاركتها في المعرض، ما يجعله الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن.

وقال متحدث رسمي باسم «إكسبو»: «لقد دعونا كل دول العالم دون استثناء، تماشياً مع التزامنا بأن يكون (إكسبو 2020) حدثاً عالمياً بحق ومنصة لكل الإنسانية».

وأضاف: «على امتداد 170 عاماً، ظلت معارض (إكسبو) الدولية بمنأى عن السياسة، كونها تتمحور حول تقدم الإنسانية بتركيزها على الابتكار، والتبادل الثقافي والإبداع والعمل المشترك».

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 إبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» ملايين الزوار. وسيكون أكبر «إكسبو» في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، إذ من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات لحضور فعالياته.

وقد أعدّ «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً مميزاً للمتطوعين، يهدف إلى استقطاب ما يزيد على 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات.

وسيقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها كيلومترين مربعين، في منطقة «دبي الجنوب» المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.