«إعمار» تكشف عن المرحلة الرابعة من «فلل إكسبو غولف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة إعمار العقارية عن المرحلة الرابعة من مجمع «فلل إكسبو غولف» في مشروع «إعمار الجنوب»، بجوار موقع معرض «إكسبو 2020 دبي».

وجاء إطلاق المرحلة الرابعة من المجمع، الذي يبعد 10 دقائق فقط عن مقر استضافة المعرض، وسبع دقائق عن مطار آل مكتوم الدولي، بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق المرحلة الثالثة، وهو ما تجسد في بيع كل الوحدات المطروحة، حيث تمتاز الفلل بموقعها على بعد دقائق من ملعب «الغولف» المؤلف من 18 حفرة.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن مجمع «فلل إكسبو غولف» استقطب اهتمام المستثمرين بفضل القيمة الكبيرة الذي يقدمها، كونه يتميز بالموقع المركزي في قلب أسرع الوجهات المستقبلية نمواً في دبي، مع سهولة الوصول منها إلى أبوظبي (50 دقيقة) والمنطقة الحرة بجبل علي (30 دقيقة).

كما يقع المجمع قرب المدخل الرئيس لـ«إعمار الجنوب»، لتكون خياراً مثالياً للموظفين الذين يعملون في مختلف مناطق مدينة «دبي الجنوب»، التي تشمل منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية، ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.