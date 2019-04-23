دبي تستقطب 3.14 ملايين زائر دولي في شهرين

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أمس، بأن الإمارة استقبلت 3.14 ملايين زائر دولي، خلال يناير وفبراير 2019، بنمو نسبته نحو 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات للدائرة ارتفاع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية فبراير الماضي، ليصل إلى 117 ألفاً و434 غرفة بزيادة بلغت نحو 9%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية في الإمارة إلى 84%.

وتفصيلاً، كشفت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 3.14 ملايين زائر دولي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 3.05 ملايين زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية فبراير الماضي، ليصل إلى 117 ألفاً و434 غرفة بزيادة نسبتها نحو 9%، كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية الشهر ذاته، ليصل إلى 716 منشأة بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الليالي الفندقية (الغرف المحجوزة) وصل إلى أكثر من 5.68 ملايين ليلة، مقابل 5.44 ملايين ليلة، بنسبة نمو بلغت 4.41%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية في الإمارة إلى 84%.

وبينت أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بنهاية فبراير الماضي بلغ 513 درهماً، في حين بلغ متوسط العائد على الغرفة 432 درهماً.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الهند حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للزوّار إلى دبي، خلال أول شهرين من العام الجاري، مسجلة نحو 386 ألف زائر، تلتها السعودية بنحو 275 ألف زائر، بينما حلت الصين في المركز الثالث بأكثر من 209 آلاف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة 204 آلاف زائر.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، بينت إحصاءات «سياحة دبي» أن السوق الأوروبية حلت في المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق، خلال يناير وفبراير الماضيين، بعد أن استحوذت على 22% من إجمالي العدد، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 12%، والشرق الأوسط بنسبة 10%.

• 513 درهماً معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بنهاية فبراير 2019.

• الهند حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للزوّار إلى دبي.