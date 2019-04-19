الأسهم المحلية تربح 23.3 مليار درهم خلال أسبوع

المصدر: شريف اليماني - دبي

حقّقت الأسهم المحلية مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي نحو 23.3 مليار درهم، بعد صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.85%، وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.74%.

وقال محللان إن إعادة ضخ التوزيعات النقدية في السوق دعّم السيولة، كما رفعت الأخبار الإيجابية معنويات المستثمرين، ما أسهم في صعود مؤشري السوقين خلال الأسبوع الماضي، متوقعين استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد ظهور مؤشرات إيجابية على نتائج أعمال الربع الأول، بعد إعلان ثلاثة بنوك عن أرباح جيدة خلال تلك الفترة.

«دبي المالي»

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.85%، ليغلق عند 2813.91 نقطة، فيما ربح رأسماله السوقي نحو 2.49 مليار درهم.

وارتفعت مؤشرات جميع القطاعات في السوق، باستثناء مؤشر القطاع العقاري الذي تراجع بنسبة 2.18%. وتصدر الارتفاعات قطاع التأمين بنسبة 10.03%، يليه قطاع الاستثمارات والخدمات المالية بنسبة 6.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.35%.

واستمر الأجانب في الشراء بقوة في سوق دبي المالي، إذ بلغت مشترياتهم نحو 7.6 مليارات درهم، مقابل 6.83 مليارات درهم قيمة مبيعاتهم، فيما حقق الإماراتيون صافي بيع بلغ نحو 787.56 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات للشراء في السوق أيضاً بصافي بلغ 671.2 مليون درهم، واتجه الأفراد نحو البيع بصافي 770.3 مليون درهم، وحقق باقي المستثمرين صافي شراء بلغ 99.12 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.74%، مغلقاً عند 5292 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 20.84 مليار درهم.

وتصدر مؤشر قطاع العقارات الارتفاعات في سوق العاصمة، بعد صعوده بنسبة 9.32%، ثم القطاع المصرفي بنسبة 6.66%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.45%.

واتجه الأجانب ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نحو الشراء في السوق بصافي بلغ 407.066 ملايين درهم، و19.6 مليون درهم على التوالي، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ 15.445 مليون درهم، و411.24 مليون درهم على التوالي.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي بلغ 285.365 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو البيع بالقيمة نفسها.

تفاؤل المستثمرين

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الصفوة مباشر»، إيهاب رشاد، إن التفاؤل لدى المستثمرين انعكس بشكل كبير على التداولات في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، بدعم من اندماج مرتقب في القطاع المصرفي، فضلاً عن التوزيعات التي بدأ يحصل عليها المستثمرون، وتقارير تتوقع زيادة الوزن النسبي لبنك أبوظبي الأول في «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة».

وأضاف رشاد أن السيولة بدأت تتحسن في السوق، بعدما أعاد مستثمرون استثمار جزء من التوزيعات النقدية، التي حصلوا عليها، مرة أخرى في السوق.

وأكد أن الأرباح التي أعلنتها بنوك: «الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«دبي التجاري» خلال الربع الأول من 2019 مرضية وجيدة، متوقعاً أن تشهد بعض الشركات طفرة في الأرباح خلال تلك الفترة، مثل «إعمار» التي ستتأثر أرباحها من بيع خمسة فنادق لشركة أبوظبي للفنادق، والتي جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي.

مشتريات قوية

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة جلوبال للأسهم والسندات»، وائل محيسن، إن حجم السيولة كان الداعم الأكبر للسوق خلال الأسبوع، بعد إعادة مستثمرين ضخ التوزيعات النقدية، مؤكداً أن المشتريات كانت قوية في كلا السوقين، ما دعم المؤشرين.

وأضاف أن إعلانات أرباح الربع الأول من العام الجاري للبنوك الثلاثة لن يقتصر أثرها على هذا الأسبوع فقط، بل سيمتد خلال الفترة المقبلة على السوق ككل، لأن تلك النتائج تعطي مؤشرات جيدة على أداء معظم الشركات في السوق.

وذكر أن السوق سيتفاعل أكثر أيضاً في حال قامت الشركات التي ستعقد جمعياتها العمومية الأسبوع المقبل، بزيادة توزيعات أرباح 2018 على المساهمين.