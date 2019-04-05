«عمومية أدنوك للتوزيع» توافق على زيادة الأرباح الموزعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وافق مساهمو شركة أدنوك للتوزيع، أمس، على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح، لتتناسب مع الأداء المالي القوي الذي قدمته، ووضعها المالي المستقر في العام الماضي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، حيث تشمل السياسة الجديدة زيادة الأرباح الموزّعة لثقتهم بمستقبل نمو الشركة، وقدرتها على زيادة التدفقات المالية مستقبلاً.

وأوضحت الشركة في بيان، أن السياسة الجديدة تشمل زيادة توزيعات الأرباح السنوية للعام الجاري لتصبح توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم (650 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.1910 درهم للسهم، ويعكس زيادة بنسبة 63% مقارنة بعام 2018.

وأضافت أن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 ستكون بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.2057 درهم للسهم، ويعكس زيادة بنسبة 75% مقارنة بعام 2018.

توزيع الأرباح

ووفقاً للسياسة الجديدة، تنوي الشركة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

وستستمر «أدنوك للتوزيع» في سداد نصف الأرباح السنوية في أكتوبر من كل عام، بينما سيتم دفع النصف الثاني في أبريل من العام التالي.

وتعكس السياسة الجديدة ثقة حاملي الأسهم بالشركة، والتي تأتي مدعومة بالنمو المستمر على المدى الطويل، والميزانية العمومية الممتازة، والتدفقات المالية القوية التي حققتها الشركة من خلال الأداء المالي الجيد في عام 2018، إذ سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 2128 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 18% على عام 2017.

ووافق حاملو أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم للسهم)، حيث تضاف هذه التوزيعات إلى التوزيعات الأولية بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم للسهم)، والتي تم دفعها في أكتوبر 2018، وبذلك تبلغ قيمة توزيعات الأرباح للعام الماضي 1.47 مليار درهم (0.1176 درهم للسهم)، وهو ما يتماشى مع التزامات الشركة اتجاه مساهميها منذ الطرح الأولي العام لأسهمها.

إعادة شراء الأسهم

كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية على خطة تتيح لشركة أدنوك للتوزيع إعادة شراء الأسهم، حيث يسمح هذا الخيار، الذي لايزال في انتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، للشركة إعادة شراء حتى 62.5 مليون سهم، وهو ما يعادل 5% من نسبة التداول الحر، وذلك خلال فترة عام، في حال اختيار الشركة القيام بذلك.

وتعكس الموافقة على خطة إعادة شراء الأسهم رأي مجلس إدارة الشركة الذي يرى أن السهم يتم تداوله في مستويات أقل من رؤيته في ما يخص مستقبل نموّ الشركة، إذ سيتم الإعلان مسبقاً في حال تنفيذ الخطة وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

أداء متميز

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «الأداء المتميز الذي قدمته شركة أدنوك للتوزيع خلال عام 2018 يعكس موقعها المالي القوي، وقدرتها على تعزيز مستويات الأرباح، مع تحقيق هوامش جيدة وتدفقات مالية قوية»، مشيراً إلى أن «سياسة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها، تؤكد التزامنا تجاه المساهمين، وكذلك ثقتنا بالآفاق المستقبلية للشركة واستراتيجيتها للنمو».

وأضاف الجابر: «نحن مستمرون في استكشاف وسائل النمو العضوي وغير العضوي، لدعم توسّع شركة أدنوك للتوزيع، وتنفيذ خططنا الطموحة للنمو المدروس، وتحقيق عائدات مجزية».

موقع قوة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن «الشركة تعمل من موقع قوة، حيث تعكس ميزانيتنا أداء قوياً، ونستمر في تحقيق تدفقات مالية كبيرة، كما أننا نقدم خطة استثمارية طموحة تستمر خلال عام 2019 ومستقبلاً»، مبيناً أنه «تم تخصيص استثمارات رأسمالية حتى 300 مليون دولار لعام 2019». وأضاف: «نجحنا في تنفيذ خطتنا لعام 2018 من خلال تقديم المزيد من الخيارات لعملائنا، وتحسين خيارات التجزئة التي نقدمها، إضافة إلى التركيز على كفاءة التكاليف، فضلاً عن العمل على إعادة هيكلة الشركة داخلياً على مستوى العمليّات وثقافة العمل، لضمان التزام جميع موظفينا بالرؤية المشتركة والهادفة لرفع مستويات الأداء، وتحقيق النموّ المستدام».

سلطان الجابر:

«الأداء المتميز الذي قدمته (أدنوك للتوزيع) خلال عام 2018 يعكس موقعها المالي القوي».

توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020، ستكون بقيمة 2.57 مليار درهم.

الالتزام بالوعود

أكدت شركة أدنوك للتوزيع أنها التزمت بوعودها الخاصة بالنموّ، حيث تم افتتاح 19 محطة خدمة جديدة، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22%، والإيرادات بنسبة 16%.

وذكرت الشركة أنها تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال العام الماضي، إذ افتتحت 17 محطة خدمة جديدة في الإمارات، بما في ذلك أول ثلاث محطات في دبي، إضافة إلى افتتاح أول محطتي خدمة للشركة في السعودية.

وعلى صعيد قطاع التجزئة، أفادت الشركة بأنها أطلقت برنامج إعادة تنشيط متاجر «واحة أدنوك»، والاتفاق مع العلامة التجارية العالمية «جيان»، من خلال إعادة تقديم وافتتاح 13 فرعاً لعلامة «جيان» للخدمة السريعة.