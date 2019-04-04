مبادرة لدعم دور الإعلام في تعزيز الحوكمة المؤسسية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت مبادرة «بيرل»، المنظمة غير الربحية المستقلة، العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، شراكة استراتيجية مع شركة «الشبكة الوطنية للاتصال»، المتخصصة بالعلاقات العامة في الشارقة والدولة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن الشراكة الجديدة تهدف التعاون، لتطوير دور صناعة الإعلام في نشر الشفافية، وممارسات الحوكمة الرشيدة بشركات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توظيف إيجابياتها في تعزيز مكانة المؤسسات العاملة في المنطقة.

ومن خلال الانضمام إلى قائمة شركاء مبادرة «بيرل»، ستلعب «الشبكة الوطنية للاتصال» دوراً بارزاً في تطوير الأطر اللازمة، لتحفيز مشاركة المؤسسات الإعلامية في مناقشات تتعلق بالحوكمة المؤسسية، والمساءلة والشفافية.