«مِراس»: بيع وحدات المبنى الرابع في «لا ريڤ» بأقل من 24 ساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مِراس»، أمس، عن بيع جميع الوحدات السكنية بالمبنى الرابع في مشروع «لا ريڤ» السكني، وذلك قبل يوم من الإطلاق الرسمي.

وذكرت الشركة في بيان أن المشروع الذي يقع في «بورت دو لا مير»، أول مجمع سكني للتملك الحر في منطقة جميرا بدبي، حظي بإقبال كبير وفوري من قبل المستثمرين، حيث بيعت كل الوحدات السكنية بالمبنى الرابع خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس الثقة والاهتمام بالمشروعات الرائدة في دبي.

وأُطلق المبنى الرابع بمشروع «لا ريڤ» بتاريخ 22 مارس 2019، ويوفر شققاً سكنية تتضمن غرفة واحدة إلى أربع غرف نوم، إضافة إلى شقق «بنتهاوس» بأسعار تبدأ من 1.3 مليون درهم. ومن المقرر أن يتيح مشروع «لا ريڤ» عند اكتماله، 250 وحدة سكنية موزعة على أربعة مبانٍ.

ويقع «بورت دو لا مير» من «مِراس» في الطرف الشمالي من وجهة «لا مير» الشاطئية ويضم مشروعي «لا كوت» و«لا ريڤ».

ويصل العدد الإجمالي للمباني السكنية في «بورت دو لا مير» إلى تسعة، حيث تم إطلاق ثمانية منها حتى اليوم.