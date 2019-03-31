«بادري» يفتح باب التسجيل لورشة عمل المهارات الرياديّة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن برنامج «بادري لريادة الأعمال» عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل المهارات الريادية، المرحلة التمهيدية للدورة المكثفة التابعة للبرنامج في دورته الخامسة، أمام جميع فتيات وسيدات الدولة، لتأهيلهن لخوض تجربة ريادة الأعمال.

ويقدم البرنامج، الذي يستمر على مدار ثمانية أشهر، سلسلة من ورش العمل التمهيدية، التي تستمر كل منها خمسة أيام.

ويستهدف البرنامج السيدات والفتيات من عمر 18 عاماً فما فوق، من المقيمات في مدينة الشارقة، والمناطق الوسطى والشمالية والشرقية بإمارة الشارقة.

وتتضمن الدورة المكثفة مناقشة مجموعة من المحاور الأساسية، منها تعريف المشاركات بمفهوم ريادة الأعمال، وفهم كيفية ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات.