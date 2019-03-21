«دبي الصناعي»: مناقصة لأعمال البنية التحتية بـ 75 مليون درهم خلال النصف الثاني من 2019

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد المدير العام لمجمع دبي الصناعي، التابع لمجموعة «تيكوم»، سعود أبوالشوارب، بأن المجمع بصدد الإعلان عن مناقصة جديدة لأعمال البنية التحتية، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بقيمة 75 مليون درهم.

وأشار في تصريحات صحافية، على هامش إطلاق مصنع جديد متخصص في إعادة تدوير النفايات وحلول البيئة، تابع لشركة «إنفيروسيرف الإمارات» بالمجمع، إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات الحالية في المجمع تصل إلى 8.4 مليارات درهم.

وأضاف أنه «من المتوقع أن يصل عدد المصانع بمناطق المجمع إلى عدد 200 مصنع في مختلف القطاعات بنهاية العام الجاري، إذ وصل عدد مصانع المجمع في الوقت الراهن إلى 135 مصنعاً تنشط في المواد الغذائية والمشروبات، والكيماويات، والمعدات، وإعادة التدوير.

وقال أبوالشوارب، إن «المجمع مهتم باستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيئة الأعمال، والحلول المتكاملة المقدمة لهذه الشركات، بهدف تخفيض التكاليف وتوفير النفقات»، لافتاً إلى أن المجمع، تماشياً مع سياسة حكومة دبي، يقدم تسهيلات كبيرة للراغبين في العمل بالمجمع، سواء للشركات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.

وكشف عن أن «استثمارات المصنع الجديد، الذي أعلن افتتاحه أمس، تصل إلى 120 مليون درهم، ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع، فيما يعتبر الأول من نوعه في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية».

وأفاد بأن «نسب الإشغال في جميع مستودعات المجمع بلغت 75%، حيث تشهد مستودعات التخزين بالمجمع طلباً كبيرااً من قبل مختلف الشركات العالمية والإقليمية، الراغبة في التوسع انطلاقا من دبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «انفيروسيرف»، ستيوارت فلامينغ، إن حجم سوق النفايات الإلكترونية في دبي يصل إلى نحو 200 ألف طن سنوياً، من مختلف الأجهزة الإلكترونية التي كانت في السابق غير مستغلة.