7 مليارات درهم أرباحاً نقدية لمساهمي «اتصالات» عن عام 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة «اتصالات» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، تبلغ سبعة مليارات درهم تقريباً عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر2018.

وصدقت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها مساء امس، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن السهم الواحد عن السنة المالية 2018 كاملة، تنقسم إلى أرباح بواقع 40 فلساًٍ للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام الماضي، وإقرار توزيعات الأرباح بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن العام الماضي إلى 80 فلساً بما يوازي 80% من القيمة الاسمية للسهم.

كما وافقت الجمعية العمومية للمجموعة على منح المساهمين الأجانب حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية للمرة الأولى.

وأكد رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، عيسى محمد السويدي، أن «اتصالات» تحولت من مؤسسة إلى شركة مساهمة عامة منذ عام 2015، ما فتح الباب أمام رفع القيود عن تصويت الأجانب على قرارات الجمعية العمومية، وذلك في إطار إعطاء حقوق متساوية لجميع المساهمين.

ووافقت الجمعية العمومية على تخصيص ميزانية لا تزيد على 1% من متوسط أرباح الشركة في السنتين الماضيتين، لتقديم إسهامات طوعية لأغراض خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية.

كما وافقت الجمعية العمومية على وضع سقف للاقتراض يعادل مرة ونصف المرة (150%) من صافي الدّين الموحد إلى الأرباح، قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاكات، لفترة الـ12 شهراً الماضية، حسب البيانات المالية المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبية أو 30 مليار درهم، أيهما أقل.