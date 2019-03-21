عمومية «أبوظبي للتأمين» تقر توزيع 30 فلساً للسهم نقداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وافقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خلال اجتماعها أول من أمس، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30%، بقيمة 30 فلساً للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وعقد الاجتماع برئاسة الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما انتخب مساهمو الشركة مجلس إدارة جديداً للفترة (2019 – 2022)، وتم انتخاب الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

ووافق المساهمون على بنود أخرى، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى اقتراح تحويل مبلغ 150 مليون درهم من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان: «حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نتائج مالية قوية في عام 2018، الذي حمل شعار (عام زايد)، حيث أظهر العام الماضي قوة ومتانة الاقتصاد في دولة الإمارات، كما يأتي نجاح شركتنا على الرغم من التحديات التي تواجهها سوق التأمين، وذلك بفضل تركيزنا على التنويع والابتكار والكفاءة، إلى جانب إطلاق منتجات تأمينية جديدة وتعزيز إجراءاتنا وأماكن وجودنا في الدولة، ما أسهم في نجاحنا وقدرتنا على تقديم الأفضل لعملاء ومساهمي الشركة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أحمد إدريس، إن «الشركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30%، أي ما مجموعه 112.5 مليون درهم، بزيادة مقدارها 20%، مقارنة مع عام 2017».

يشار إلى أن الشركة حققت إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 2.91 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، وذلك نتيجة النمو في العديد من فروع التأمين. وبلغ صافي الأرباح الفنية 145.4 مليون درهم، بارتفاع نسبته 22.8%، بفضل الأداء القوي للمحافظ الرئيسة. وبلغ صافي أرباح الشركة 235.6 مليون درهم لعام 2018، بارتفاع نسبته 3.7%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017.