10 نصائح قبل شراء كمبيوتر محمول

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

دعا مسؤولان في شركات لتجارة الإلكترونيات، وخبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية اتباع عدد من النصائح والإرشادات قبل التوجه إلى شراء كمبيوتر محمول (لاب توب) جديد، حتى يتم شراء الجهاز المناسب لاحتياجات المستهلكين.

وقال المسؤول بقسم الشؤون القانونية في شركة «شرف دي جي»، عباس فرض الله، إن «من أهم النصائح التي يجب على المستهلكين اتباعها قبل شراء (لاب توب) جديد، هي تجنب شراء علامات تجارية مجهولة لمجرد انخفاض أسعارها، وشراء الأجهزة التي تتوافر بها شهادات ضمان لفترات لا تقل عن عام، بجانب الاهتمام باختيار الجهاز ذات المعالج المناسب والمسؤول عن سرعة أداء الجهاز». وأضاف مسؤول المبيعات بإحدى شركات تجارة الإلكترونيات، محمد شاكر، أن «من أبرز الإرشادات الواجب اتباعها عند شراء (لاب توب) جديد هي شراء بطاريات ذات قدرات مرتفعة، وسعة تخزين مناسبة، وعدم شراء أجهزة بذاكرة مؤقتة تقل عن أربعة غيغابايت، لتفادي بطء التشغيل عند استخدام الجهاز».

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