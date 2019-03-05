%4.6 انخفاضاً في سعر الغرفة الفندقية بأبوظبي خلال 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ذكرت دائرة الثقافة والسياحة، في أبوظبي، أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبوظبي انخفض بنسبة 4.6%، خلال العام الماضي، حيث بلغ 352 درهماً، مقابل 369 درهماً في عام 2017.

وأوضحت الدائرة، في إحصاءات أصدرتها أمس، أن إجمالي إيرادات فنادق الإمارة بلغ خمسة مليارات و462 مليون درهم، بينما استقر المتوسط العام للإشغال الفندقي خلال العام الماضي عند 72%، في حين بلغ متوسط فترة الإقامة 2.6 ليلة فندقية.

وشكل النزلاء من داخل الدولة نحو 1.5 مليون نزيل، في ما تصدرت الهند الأسواق الخارجية للإمارة، بنحو 416 ألف نزيل فندقي، وارتفاع نسبته 15.5% عن عام 2017، تلتها السوق الصينية بإجمالي 401 ألف نزيل فندقي بزيادة قدرها 8%.

وشكلت سياحة العطلات النمط الرئيس للزوار، بحصة بلغت 51%، تلتها سياحة الأعمال بنسبة 29%، ثم الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة 7%، فيما استحوذت الزيارات العائلية والتسوق على نسبة 6%، وتوزعت النسبة الباقية في الأنماط الأخرى.