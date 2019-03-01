«تنمية المشاريع» تكرّم نخبة أعضائها الموردين للجهات الحكومية في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نخبة أعضائها من رواد الأعمال المواطنين، باعتبارهم أفضل الموردين لعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في العام الماضي، نظراً لتنافسها وجودة الخدمة المقدمة وسرعة الاستجابة والتواصل المستمر من قبل الأعضاء الموردين مع الجهات الطالبة، ضمن برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي.

وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأنها تسعى من خلال التكريم، إلى تحفيز الشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف الجهات، وتشجيعهم على الاستدامة والابتكار في منتجاتهم، وتوسيع نطاق عملياتهم، ليكون لهم دور ريادي في دعم الناتج المحلي لاقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقام بتكريم الشركات من أعضاء المؤسسة، مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، والمدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إلى جانب حضور عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الداعمة لرواد الأعمال.

وجرى تقييم الشركات الأعضاء من خلال متابعة المؤسسة والجهات الحكومية لآلية عمل الموردين، وكيفية تعاملهم مع الجهات الطالبة، حيث تم اختيار المكرمين، لأسباب عدة، أبرزها: الخبرة في مجال التسويق والمبيعات، والخدمة والأداء المتميز، إضافة إلى التواصل والتنسيق، والتعاون المستمر.

يشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تسعى إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الشركات الوطنية ورواد الأعمال على المشاركة في المناقصات المطروحة ضمن برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي، والتنافس في السوق المحلية، والعالمية مستقبلاً.