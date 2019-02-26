«كوليرز»: افتتاح 10.4 آلاف غرفة فندقية جديدة في الإمارات خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة «كوليرز» للاستشارات بأنه تم افتتاح 10.4 آلاف غرفة جديدة في دولة الإمارات خلال العام الماضي، متوقعة في الوقت نفسه دخول 27 ألف غرفة فندقية إلى السوق المحلية في السنوات الثلاث المقبلة.

كما توقعت المؤسسة، في تقرير أصدرته أمس، زيادة أعداد الزوار القادمين إلى الإمارات خلال العام الجاري، وتراجع مستوى الأسعار.

وتفصيلاً، أظهر تقرير «سوق الفنادق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018»، الذي أصدرته مؤسسة «كوليرز»، للاستشارات، أمس، أنه تم افتتاح 10.4 آلاف غرفة جديدة في دولة الإمارات خلال عام 2018، موضحة أن دبي استحوذت على 72% منها، تلتها أبوظبي بنسبة 23%، فيما توزعت النسبة الباقية على الإمارات الأخرى.

وأضافت المؤسسة في تقريرها التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه فضلاً عن ذلك تم تدشين عدد من العلامات التجارية الجديدة، مثل فنادق «إديشن» و«سيزارز بالاس» و«إليمنت» و«أويو».

وذكرت أن معظم أسواق الدولة شهدت انخفاضاً في أسعار الغرف خلال العام الماضي، مبينة أن دبي حققت زيادة في إجمالي عدد السياح العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع متوسط الزيارات من أسواق مثل الصين وروسيا وألمانيا، فيما شهدت أبوظبي زيادة في عدد نزلاء الفنادق، نتيجة للنمو الإيجابي في الطلب من الهند والصين والمملكة المتحدة.

وأكدت «كوليرز» أن السوق الفندقية في الإمارات تواصل توسعها مع افتتاح المزيد من الفنادق، إضافة إلى الكثير من الغرف الفندقية التي لاتزال في مرحلة الإنشاء، والتي ستدخل السوق في السنوات المقبلة، متوقعة زيادة أعداد الزوار القادمين إلى الإمارات خلال العام الجاري، وتراجع مستوى الأسعار.

وأضافت أن من المتوقع أيضاً دخول 27 ألف غرفة فندقية السوق المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت «كوليرز» في تقريرها أن «استراتيجية الوجهة الجديدة» التي أعلنت عنها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في ديسمبر 2018 تهدف إلى استقطاب 1.5 مليون زائر إلى الإمارة بحلول عام 2021، لافتة إلى أن رأس الخيمة تواصل توسيع خطوط اتصالها مع مدن أوروبا، بهدف تلبية الطلب المتزايد من خلال زيادة الرحلات الجوية المباشرة.

وبيّن التقرير أن مطار دبي الدولي حقق إنجازاً جديداً بوصول عدد المسافرين المستخدمين للمطار إلى مليار مسافر في ديسمبر 2018، ما عزز مكانته العالمية محطة إقليمية ودولية لمسافري الترانزيت.

وأشار إلى تنوع العلامات التجارية الجديدة التي تم تدشينها في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، والتي جمعت بين الرفاهية والأسعار المتوسطة.

ووفقاً لتقرير «كوليرز»، فإن العلامات التجارية الجديدة تسهم في إضفاء التنوع على سوق المنطقة التي تعرضت للانتقادات، لتركيزها على العقارات الفاخرة والشرائح باهظة الكلفة خلال السنوات الماضية.

27

ألف غرفة فندقية

متوقع دخولها السوق

الإماراتية خلال 3 سنوات.