6.2 مليار درهم عائدات "فلاي دبي" في 2018

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت فلاي دبي اليوم عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن عائداتها نمت بنسبة 12.4% لتصل الى 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار أميركي) مقارنة مع 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار ) في العام الذي سبقه.

وقالت الشركة في بيان لها إن الاداء القوي في النصف الثاني قلص الخسائر السنوية الى 159.8 مليون درهم ( 43.5 مليون دولار)، لافتة إلى أنها نقلت 11 مليون مسافر عبر شبكة وجهاتها.

وأضافت أنها تسلمت الشركة 7 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 و ماكس خلال الام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: غيث الغيث " كما كان من المتوقع كان العام 2018 عاما مليئا بالتحديات ومع ذلك فقد واصلنا الاستثمار في السعة ونمو العائدات".

وأضاف الغيث "قمنا بتحسين شبكتنا من خلال زيادة عدد رحلات الطيران على الوجهات الحالية وإضافة محطات جديدة، ومع وصولها الى مرحلة النضوج، ستساهم هذه الوجهات في اضافة المزيد من النمو".

من جانبه، قال الرئيس المالي لشركة فلاي دبي: فرانسوا اوبرهولزر، "اداؤنا في العام 2018 تأثر الى حد كبير بارتفاع اسعار الوقود وارتفاع معدلات الفائدة اضافة الى تطورات غير مواتية لصرف العملات".

وأضاف "في اعقاب نتائجنا المالية نصف السنوية، واصلنا تبني برامج اضافية لتحسين الكفاءة والفاعلية في مختلف عملياتنا واقسامنا وأدى ذلك الى تحسن في النصف الثاني، وسيستمر التركيز الذي وضعناه على هذه البرامج في تحسين أدائنا المالي".