ارتفاعات محدودة في أسعار الذهب خلال أسبوع

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات جديدة، راوحت قيمتها بين 50 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، وتأتي تلك الارتفاعات بعد أن كانت أسعار المعدن الأصفر سجلت انخفاضات راوحت بين 1.5 ودرهمين للغرام خلال الأسبوع السابق.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 158.5 درهماً، بارتفاع درهم واحد، وذلك بالمقارنة بمؤشرات أسعاره في الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 148.75 درهماً، بزيادة 50 فلساً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 142 درهماً، بارتفاع بلغ 50 فلساً، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 121.75 درهماً، بزيادة بلغت 50 فلساً.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية لها على منافذ لبيع الذهب والمجوهرات، معدلات إقبال متوسطة على شراء المشغولات والمجوهرات الجديدة، تركزت النسب الكبرى منها على عمليات إقبال عدد من السائحين لشراء الهدايا الذهبية، فيما شهدت الأسواق مؤشرات تراجع ملحوظ في الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية.