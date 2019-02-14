الهاشمي تبحث الفرص المتعلقة بـ «إكسبو 2020 دبي» مع «فيس بوك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت ابراهيم الهاشمي، نائبة الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «فيس بوك»، نيكولا ميندلسون، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإقليميين في الشركة.

وذكر «إكسبو 2020 دبي»، في بيان أمس، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس، بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، والفرص السانحة التي يوفرها أول «إكسبو» عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي ستستضيفه دولة الإمارات في العام 2020.

وأشار البيان إلى أن وفد «فيس بوك» ضم كلا من نيكولا ميندلسون، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في الشركة، آري كيسيسوغلو، ومديرة السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشوى علي، والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورامز شحادة، ورئيس القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيري كين.